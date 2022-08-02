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Україна приєднається до Єдиної зони платежів у євро

Альона Боженко
Сьогодні, 07:00 glavcom.ua
Україна приєднається до Єдиної зони платежів у євро
SEPA надасть нові можливості економіці України
фото із відкритих джерел

SEPA стане знаковою подією для євроінтеграції України

Національний банк активно працює над приєднанням України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA). Про це повідомила пресслужба Національного банку.

З цією метою розпочато співпрацю з Європейською платіжною радою (ЕРС), яка координує діяльність SEPA.

«Ми вдячні Європейській платіжній раді за готовність підтримати Національний банк України на шляху до поглибленої інтеграції українського і європейського платіжних ринків та приєднання України до SEPA», – сказав заступник голови Національного банку Олексій Шабан під час зустрічі фахівців НБУ та ЕРС.

За його словами, Україна продовжить діалог та експертні обговорення, щоб спільно визначити критерії процесу приєднання, розробити дорожню карту та покроковий план швидкої інтеграції.

У НБУ зауважили, що приєднання до SEPA стане знаковою подією для євроінтеграції України та надасть нові можливості українській економіці.

Це, зокрема, сприятиме спрощенню виходу на ринок ЄС для українського бізнесу; зменшенню технічних бар'єрів для виходу українського фінтеху на ринок фінансових послуг ЄС та зниженню вартості грошових переказів з/до країн ЄС.

SEPA

Єдина зона, в якій повністю ліквідовано відмінності між внутрішніми та міжнародними платежами в євро. Перші пов'язані з SEPA зміни набули чинності 28 січня 2008.

Мета проєкту — поліпшити ефективність міждержавних євро платежів і об'єднати національні ринки різних країн у єдиний домашній ринок. Єдина зона платежів в євро дозволить користувачам здійснювати безвалютні транзакції в євро будь-якому іншому користувачеві, що перебуває в будь-якому місці цієї зони, використовуючи єдиний банківський рахунок і єдиний набір платіжних інструментів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Нацбанк тривалий час проводитиме жорстку монетарну політику

НБУ прогнозує, що інфляційний тиск в Україні зберігатиметься й надалі. Попри злам інфляційної тенденції у першій половині 2023 року, зниження інфляції буде поступовим і вона ще доволі тривалий час перевищуватиме ціль НБУ у 5%. 

Теги: економіка Україна гроші

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