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    Акциз на «зелену» енергію суперечить світовій практиці і здоровому глузду, – експерт

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    Співзасновник Української асоціації відновлюваної енергетики Ігор Тинний - Акциз на «зелену» енергію суперечить світовій практиці і здоровому глузду, – експерт
    Співзасновник Української асоціації відновлюваної енергетики Ігор Тинний
    Фото: Тетяна Довгань/Mind

    2 червня Кабмін вніс законопроєкт про введення додаткового акцизного податку на електроенергію з відновлюваних джерел енергії

    Плани уряду запровадити новий акцизний податок на електроенергію з відновлюваних джерел суперечить здоровому глузду і світовій практиці.

    Про це заявив співзасновник Української асоціації відновлюваної енергетики Ігор Тинний.

    «Це дуже дивна ситуація. Насправді акцизи скрізь вводяться у світі як податок на екстерналії, на те, що дає негативні ефекти. Акциз сплачується з дизелю, з бензину, з виробництва електричної енергії традиційними джерелами, які шкодять природі. Напевно, ми будемо чемпіонами в непорозумінні, бо ми вперше запровадимо акциз, який подавляє відновлювану енергетику», – зазначив Тинний в ефірі телеканалу «Україна24».

    Він наголосив, що рішення ввести новий податок призведе до здорожчання електроенергії для кінцевих споживачів.

    «Поки що у нас дуже дивна ситуація. Скрізь Офіс президента і Кабінет міністрів каже, що вони про екологію, але настільки рішуче відрізняються їх дії від слів, що це просто дивує. Треба розуміти, що в кінці акциз здорожчає електричну енергію для кінцевих споживачів у будь-якому випадку», – зазначив Тинний.

    Нагадаємо, 2 червня Кабмін вніс до парламенту законопроект про введення додаткового акцизного податку на електроенергію з відновлюваних джерел енергії.

    На наступний день, 3 червня найбільший скандинавський фонд оголосив про зупинку інвестицій в Україну з-за систематичного порушення українським урядом зобов'язань в секторі ВДЕ. Рішення про припинення співпраці прийнято безпосередньо після ініціативи Кабміну ввести новий акцизний податок на «зелену» енергію.

    Наприкінці квітня іноземні інвестори ініціювали перший міжнародний арбітраж проти України через порушення урядом своїх зобов'язань.

    Аналогічні позови проти України готують ще до 10 інвесторів в «зелену» енергетику України.

    Теги: Кабмін акциз альтернативна енергетика Офіс президента
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    Акциз на «зелену» енергію суперечить світовій практиці і здоровому глузду, – експерт