АМКУ дозволив Метінвесту взяти участь у торгах на придбання активів ДМК

Для участі в торгах Метінвест спрямував звернення до АМКУ ще в 2020 році

Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав дозвіл Групі Метінвест на концентрацію активів Дніпровського металургійного комбінату (ДМК) шляхом їх придбання. Наразі ДМК перебуває у процедурі банкрутства, на підприємстві призначений санатор.

Активи ДМК продаватимуться на торгах через систему ProZorro. Продаж активів ДМК на торгах є необхідною умовою, спрямованою на запобігання зупиненню виробництва і ліквідації підприємства.

АМКУ зобов'язав Групу Метінвест в разі перемоги на торгах щороку продавати не менше 12 тисяч тонн чушкового товарного чавуну третім особам протягом трьох років. Група ще не ухвалила рішення щодо участі в торгах, оскільки вважає встановлені АМКУ зобов'язання необґрунтованими, терміни розгляду заявки – затягнутими, а ставлення до Групи – упередженим.

Для участі в торгах Метінвест спрямував звернення до АМКУ ще в 2020 році, проте розгляд заявки зайняв тривалий час, незважаючи на обмежений термін санації ДМК.

Встановлення зобов'язань для Групи Метінвест знижує інвестиційну привабливість зношених активів ДМК і створює нерівні умови щодо інших потенційних учасників торгів.

Інші учасники ринку мають можливість задовольнити попит на товарний чавун в обсязі, який містять зобов'язання Групи Метінвест, тому компанія опиняється в запевне програшному становищі під час продажу товарного чавуну.

Нагадаємо, компанії і підприємства гірничо-металургійного комплексу в 2020 році сплатили $1,6 млрд податків до державного та місцевих бюджетів.