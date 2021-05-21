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    Економіка та фінанси

    АМКУ дозволив Метінвесту взяти участь у торгах на придбання активів ДМК

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    АМКУ дозволив Метінвесту взяти участь у торгах на придбання активів ДМК

    Для участі в торгах Метінвест спрямував звернення до АМКУ ще в 2020 році

    Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав дозвіл Групі Метінвест на концентрацію активів Дніпровського металургійного комбінату (ДМК) шляхом їх придбання. Наразі ДМК перебуває у процедурі банкрутства, на підприємстві призначений санатор.

    Активи ДМК продаватимуться на торгах через систему ProZorro. Продаж активів ДМК на торгах є необхідною умовою, спрямованою на запобігання зупиненню виробництва і ліквідації підприємства.

    АМКУ зобов'язав Групу Метінвест в разі перемоги на торгах щороку продавати не менше 12 тисяч тонн чушкового товарного чавуну третім особам протягом трьох років. Група ще не ухвалила рішення щодо участі в торгах, оскільки вважає встановлені АМКУ зобов'язання необґрунтованими, терміни розгляду заявки – затягнутими, а ставлення до Групи – упередженим.

    Для участі в торгах Метінвест спрямував звернення до АМКУ ще в 2020 році, проте розгляд заявки зайняв тривалий час, незважаючи на обмежений термін санації ДМК.

    Встановлення зобов'язань для Групи Метінвест знижує інвестиційну привабливість зношених активів ДМК і створює нерівні умови щодо інших потенційних учасників торгів.

    Інші учасники ринку мають можливість задовольнити попит на товарний чавун в обсязі, який містять зобов'язання Групи Метінвест, тому компанія опиняється в запевне програшному становищі під час продажу товарного чавуну.

    Нагадаємо, компанії і підприємства гірничо-металургійного комплексу в 2020 році сплатили $1,6 млрд податків до державного та місцевих бюджетів.

    Теги: економіка завод ProZorro
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    АМКУ дозволив Метінвесту взяти участь у торгах на придбання активів ДМК