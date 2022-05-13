Арестович реєструє прізвище як торговельну марку

Найменування може бути використано для сотень видів послуг

Олексій Арестович, радник голови Офісу президента, реєструє своє прізвище як торговельну марку. Під ТМ Арестович, Алексей Арестович та Олексій Арестович він планує надавати сотні видів послуг. Про це свідчать дані Укрпатенту, на які першим звернув увагу на Facebook Максим Попов, партнер юридичної компанії Mentors Law Firm.

Судячи з заявок, Арестович планує надавати під своїм ім'ям такі послуги:

консультації у сфері бізнесу та реклами;

страхові та фінансові послуги;

розваги, освітні послуги та організація заходів;

медичні та ветеринарні послуги, послуги у сфері сільського господарства;

юридичні та персональні послуги.

Представницею Арестовича при подачі заявок до «Укрпатенту» виступила Андрєєва Олена Вікторівна – вона фігурує в базі YouControl як власниця та директорка Юридично-експертної компанії «Ей пі ел патентс».

«Представниця Арестовича вирішила не вибирати конкретні послуги, а скопіювати весь перелік. Тому Арестович зможе працювати візажистом та надавати акушерські послуги, кредитувати під заставу та влаштовувати конкурси краси, консультувати з астрології та відкрити детективну агенцію», – зазначив Попов.

«Ще один цікавий факт для юристів у сфері інтелектуальної власності: в опис 35 класу додали навіть те, що він не охоплює: канцелярію, ювелірні прикраси, пиво, сумки, соки-води, сигарети та сигари. Що це – спроба зекономити на зборах?», – додав він.

Варто також зазначити, що заявку на реєстрацію ТМ було подано 1 квітня 2022 року.

Нагадаємо, нещодавно Арестович розповів, що могло б зупинити війну за один день.

Також учора Арестович підтвердив ураження ще одного корабля окупантів.