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    Події в Україні

    Мер Маріуполя назвав кількість депортованих окупантами мешканців

    Окупанти примусово вивозять мешканців Маріуполя до РФ - Мер Маріуполя назвав кількість депортованих окупантами мешканців
    Окупанти примусово вивозять мешканців Маріуполя до РФ

    Третина маріупольців, яких депортують, не проходять принизливу фільтрацію і потрапляють до окупантів у в'язницю

    Із Маріуполя та околиць міста російські окупанти депортували в РФ і «ДНР» понад 47 тис. мирних жителів. Про це повідомив у телеефірі мер міста Вадим Бойченко.

    «Ми оперуємо лише офіційною інформацією. Те, що нам вдалося дізнатися з підтверджених джерел про депортованих громадян України і безпосередньо депортованих з Маріуполя та його околиць. Ми верифікували списки нашої громади, і ця верифікація засвідчує, що 47 тис. плюс виїхало в напрямку РФ і так званої ДНР», – сказав Бойченко.

    Він зазначив, що дуже багато громадян, яких депортують, не проходять принизливу фільтрацію і потрапляють до окупантів у в'язницю.

    «Треба розуміти, що люди наші проходять жорстку фільтрацію, не доїжджають до РФ і «ДНР» десь 30%. Наприклад, якщо поїхала одна тисяча людей на так звану фільтрацію, то 300 людей із цієї тисячі поїде до в'язниці. У в'язниці людей катують. Є на сьогоднішній день людина, яка, дякувати Богові, вийшла з цієї в'язниці, так от їй відрізали пальці – так катували. Намагалися витиснути з неї якусь інформацію. І таких випадків уже десятки й сотні», – розповів Бойченко.

    Як повідомлялося, російські загарбники влаштували поблизу блокадного Маріуполя фільтраційні табори для тих, хто не пройшов фільтрацію у самому місті. Зазвичай, це проукраїнські активісти, правоохоронці, військові тощо.

    Також відомо, що під час фільтрацій, які російські окупанти влаштували мешканцям Маріуполя, загарбники вдаються до допитів дітей.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Мер Маріуполя назвав кількість депортованих окупантами мешканців