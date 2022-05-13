Путін з кулею в голові. Вболівальники матчу «Динамо» – «Флора» передали «привіт» Кремлю

У черговому товариському матчі команда Мірчі Луческу не залишила шансів суперникам

Сьогодні, 13 травня київське «Динамо» благодійну зустріч проти естонської «Флори». Також 13-го травня легендарний український клуб святкує день народження.

Під час матчу Луческу змушений був обходитися без збірників. Тобто у святковий день вийшов далеко не найбойовіший склад чемпіона України.

Щоправда, це не завадило перемогти. Кияни були кращими, причому кращими по ходу всього матчу, а не лише під час окремих відрізків. Ще до перерви колектив Луческу відзначився двічі – Волошин рахунок відкрив, а Бурда подвоїв. Після перерви настирливість киян продовжувала зростати, що призвело до третього влучного удару. Вкотре в рамках благодійного туру відзначився Владислав Ванат.

«Динамо» – «Флора» 3:0

Голи: Волошин 16, Бурда 43, Ванат 60

«Динамо»: Бойко (Нещерет 46) – Кравченко (Малиш 64), Боль, Бурда (Дячук 79), Вівчаренко – Андрієвський, Шепелєв – Антюх (Царенко 64), Волошин (Бражко 79), Дубінчак – Ванат.

Нагадаємо, сьогодні київське «Динамо» відзначає своє 95-річчя.

«Динамо» – найтитулованіший клуб СРСР і України: 16 чемпіонських титулів в Україні, 13 кубків України, 9 суперкубків України, 13 титулів чемпіона СРСР, 9 кубків СРСР, 3 суперкубки СРСР, 2 кубки володарів кубків УЄФА, Суперкубок УЄФА, володарі «Золотого м'яча» Олег Блохін, Ігор Бєланов, Андрій Шевченко.