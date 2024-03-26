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Житній ринок на аукціоні: міськрада відреагувала на скандал

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Житній ринок на аукціоні: міськрада відреагувала на скандал
Житній ринок побудовано ще у 1980 році
фото з відкритих джерел

Комунальне підприємство «Житній ринок» не отримувало коштів з бюджету протягом 40 років, капітальний ремонт не проводився жодного разу

У КМДА призначили нову дату проведення аукціону щодо оренди Житнього ринку. Тепер замість 25 березня аукціон відбудеться 15 квітня. Про це повідомили у департаменті промисловості й підприємництва КМДА.

Потенційному орендареві планують віддати в оренду частину приміщень: підвальні приміщення, приміщення першого поверху та 750,1 кв. м на другому поверсі.

Термін дії договору – 15 років, але його може бути розірвано достроково, якщо не виконуватимуться умови оренди:

  • на першому поверсі будівлі – організація торгівлі сільськогосподарською продукцією рослинного та тваринного походження, продовольчих товарів першої потреби промислового виробництва, забезпечення функціонування на першому поверсі акредитованої державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи, що відповідно до нормативно-правових актів є обов’язковою умовою для роботи ринку;
  • на другому поверсі – розміщення об’єктів торгівлі та побутового обслуговування населення, закладів ресторанного господарства;
  • у підвальній частині – складських приміщень для тимчасового зберігання продовольчих і непродовольчих товарів.
  • додаткові умови – орендар зобов’язаний провести за власні кошти капітальний ремонт (реконструкцію) будівлі критого ринку, в якому розміщується об’єкт оренди, (зокрема даху, інженерних мереж, комунікацій, нежитлових приміщень тощо), а також усунути порушення вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки.
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Орендар зобов'язаний зробити капітальний ремонт будівлі та усунути наявні порушення у сфері техногенної та пожежної безпеки
фото з відкритих джерел

У профільному департаменті КМДА зазначили, що Житній ринок побудовано ще у 1980 році і за 40 років функціонування його технічний стан значно погіршився. Це стосується деформації підлоги, неналежного стану несучих конструкцій, застарілих електромереж та мережі водопостачання, порушення гідроізоляції, деформації покрівельного килима.

«Під час намокання залізобетонних плит перекриття даху є випадки обвалу їх елементів, що несе небезпеку для працівників та відвідувачів ринку. Комунальне підприємство «Житній ринок» не отримувало коштів з бюджету протягом 40 років. Капітальний ремонт не проводився жодного разу», – розповіли у департаменті.

Станом на сьогодні робота ринку є неефективною та небезпечною для учасників торговельного процесу через неналежний технічний стан будівлі, додали у департаменті.

«Враховуючи дефіцит бюджетних коштів, що пов’язано з направленням більшої частини цих коштів на підтримку Збройних Сил України, а також вкрай важкий фінансовий стан Підприємства, КМДА ухвалено єдине правильне рішення про проведення капітального ремонту (реконструкції) будівлі критого ринку та її збереження для територіальної громади міста Києва за рахунок залучених коштів – коштів інвестора», – наголосили у департаменті промисловості КМДА.

Раніше повідомлялося, що Житній ринок виставлено на аукціон, який планували у пришвидшеному режимі 25 березня. Початкова ціна оренди будівлі – 2,5 млн грн/місяць. Відомий ресторатор Євген Клопотенко запідозрив, що переможець аукціону визначений заздалегідь, тож звернувся щодо цієї проблеми до мера столиці Віталія Кличка.

Згодом стало відомо, що аукціон зі здачі в оренду найстарішого ринку Києві – Житнього, який був запланований на 25 березня, скасовано

Читайте також: Житній ринок на Подолі виставлено на аукціон: Клопотенко звернувся до Кличка
Теги: Київ аукціон ремонт ринок міськрада

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