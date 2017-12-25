Авіакомпанія «Антонов» відкрила представництво у США
- Сьогодні, 13:19
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Одним з перших замовлень авіакомпанії стала доставка супутника Al Yah 3 з Вашингтона в Каєнну
Авіакомпанія «Авіалінії Антонова» відкрила представництво в американському Х'юстоні, штат Техас. Про це повідомляється на офіційному блозі компанії.
«Авіакомпанія «Антонов» відкрила представництво в американському Х'юстоні, штат Техас, у рамках експансії (на закордонні ринки - ред.), що триває», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що одним з перших замовлень авіакомпанії стала доставка супутника Al Yah 3 з Вашингтона в столицю французької Гвіани Каєнну, на замовлення космічної корпорації Orbital ATK.
Як відомо, авіакомпанія «Авіалінії Антонова» експлуатує найбільший у світі літак Ан-225, вантажопідйомністю 250 тонн.
Повідомлялося, що український літак Ан-124-100 «Руслан» ДП «Антонов» успішно завершив політ з Лос-Анджелеса до штату Флорида, під час якого було перевезено крупногабаритний вантаж для аерокосмічної компанії SpaceX.