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    Коронавірусне «пекло» в Україні почнеться пізніше. Епідеміолог заявила про небезпеку

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    <p>&laquo;Маски з нами ще надовго, принаймні в тих місцях, де багато людей&raquo; &ndash;&nbsp;епідеміолог</p> - Коронавірусне «пекло» в Україні почнеться пізніше. Епідеміолог заявила про небезпеку

    «Маски з нами ще надовго, принаймні в тих місцях, де багато людей» – епідеміолог

    В Україні пік захворюваності коронавірусом Covid-19 може бути восени

    В Україні люди будуть в безпеці, коли 80% населення матиме захисні антитіла. Про це розповіла доктор медичних наук, професор медицини, завідувачка відділом респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Громашевського Алла Мироненко в ефірі одного з телеканалів.

    За її словами, в Україні рано ввели карантин. Тоді ще було виявлено перші кілька випадків.

    «Ми всі закрилися, сиділи вдома, то пік чекати нам ще рано. Зате за цей час ми навчилися по-іншому себе вести, навчилися носити маски, стежити за руками – це дуже важливо. Маски з нами ще надовго, принаймні в тих місцях, де багато людей», – підкреслила Мироненко.

    Вона зазначила, що в Україні люди будуть в безпеці, коли 80% населення матиме захисні антитіла: або перехворіють, або будуть захищені вакциною.

    «Не відомо остаточно, чи можна повторно захворіти, якщо є антитіла. Але, якщо вже був контакт з будь-яким збудником, то наступна хвороба не буде фатальною. Можливо буде взагалі легкою», – пояснила вірусолог.

    Нагадаємо, вірусолог вважає, що під час карантину гуляти у парку не тільки корисно, а й потрібно, це заспокоює нервову систему, розхитану карантином. Прогулянка на відкритому повітрі не несе загрози заразитися коронавірусом.

    Як повідомлялося, вірусолог висловилася щодо запуску метро в Україні.

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