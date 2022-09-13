Банкова повідомила про створення Фонду відновлення України: що відомо про проєкт

Фонд відновлення України – це спільний проєкт з партнерами

Очікується, що Фонд відновлення України запрацює в кінці листопада – на початку грудня цього року

Україна разом з партнерами створює Фонд відновлення України, який стане інструментом прозорого отримання та ефективного управління й використання міжнародної допомоги на відновлення зруйнованої інфраструктури України. Про це повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

Як повідомив представник Офісу президента, в Україні уже зафіксовано понад 86 тис. зруйнованих об’єктів по всій країні. 13% зруйнованих об'єктів Україна почала відновлювати власними силами, але коштів бракує. Тому, як зазначив Тимошенко, після низки консультацій з партнерами, було ухвалено рішення створити Фонд відновлення України.

«Це інструмент прозорого отримання та ефективного управління й використання міжнародної допомоги на відновлення зруйнованої інфраструктури України. Це спільний проєкт з нашими партнерами. 75% членів наглядової ради – представники донорів, а керівника Фонду призначатимуть наші партнери. 100% звітності буде в публічному доступі», – зазначив заступник глави офісу президента.

Фонд має запрацювати вже в кінці листопада – на початку грудня цього року.

Тимошенко також поінформував, що для того, аби пришвидшити відбудову, було створено Fast Recovery Plan.

Нагадаємо, під час Ukraine Recovery Conference 2022 у швейцарському Лугано 7 липня був представлений урядовий Планом відновлення України. За оцінками Кабміну України, для відбудови України необхідні $750 млрд.