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Безробіття суттєво зросте: ООН оприлюднила невтішний прогноз для України

Юрій Лящук
glavcom.ua
Безробіття суттєво зросте: ООН оприлюднила невтішний прогноз для України
Рівень зайнятості в Україні у 2022 році впаде на 15,5%
фото ілюстративне

Організація покращила свій прогноз щодо ринку праці в Україні порівнянні з квітнем

За оцінками Міжнародної організації праці МОП, рівень зайнятості в Україні у 2022 році впаде на 15,5% (2,4 мільйона робочих місць) порівняно з показником 2021 року. Про це йдеться в доповіді МОП (спеціалізована установа ООН).

Зазначимо, що організація покращила свій прогноз в порівнянні з квітнем, коли експерти МОП підрахували, що Україна могла б втратити 4,8 млн робочих місць. Покращення прогнозу пов'язане з деокупацією великої площі територій та зменшення кількості населених пунктів, де тривають бойові дії.

При цьому в МОП вважають, що збільшення кількості працездатних внутрішньо переміщених осіб (ВПО) створить тиск на зниження заробітної плати.

За оцінками МОП, 10,4% усієї довоєнної робочої сили країни нині є біженцями в інших країнах. Ця група з 1,6 млн осіб складається переважно з жінок, багато з яких раніше працювали у сфері освіти, охорони здоров'я та соціального забезпечення.

Зазначимо, негативні наслідки кризи на ринку праці під час війни відчула на собі переважна більшість українців. Більше 40% українців залишилися без роботи. Наразі продовжують працювати і отримувати заробітну плату у повному обсязі тільки 23%.

У найближчі пів року ймовірні скорочення персоналу в кожній п’ятій українській компанії. Загалом через війну рівень бідності в Україні зріс удесятеро.

Нагадаємо, через повномасштабну війну НБУ прогнозує скорочення економіки України на 32% у 2022 році, а інфляція пришвидшиться до 30%.

Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що українці можуть втратити зарплати і пенсії.

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Теги: Україна безробіття

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