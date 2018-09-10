Білорусь відмовилась від кредитів МВФ



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Міжнародний валютний фонд

На думку Лукашенка, програма МВФ може обернутися «шоком для населення»

Білоруський уряд відмовився від кредитної програми Міжнародного валютного фонду (МВФ). Мінськ і МВФ не узгодили терміни реалізації програми реформ.

Про це заявив міністр фінансів Білорусі Максим Єрмолович, інформує DW.

Він пояснив, що на думку президента Олександра Лукашенка, програма МВФ може обернутися «шоком для населення».

Це пов'язано з тим, що МВФ наполягав на реалізації програми реформ в більш стислому періоді, ніж це було раніше узгоджено урядом.

Водночас кореневих розбіжностей з МВФ за характером реформ білоруський уряд не бачить.

«Ми розробляли разом з експертами МВФ програму структурних реформ, яка б відповідала філософії фонду. І в принципі, по ключових моментах, у нас позиції збіглися, ми вийшли на програму, але ми розійшлися в термінах її реалізації», - розповів міністр.

«У середньостроковій перспективі Білорусь планує розмістити на локальних ринках РФ і Китаю суверенні облігації на суму до 2 мільярдів доларів», - додав він.

За словами Єрмоловича, у 2019 році Мінськ не планує розміщувати єврооблігації.

До слова, раніше глава українського Мінфіну звітувала, що Київ виконав більшість своїх зобов'язань перед МВФ.

Нагадаємо, 6 вересня в Україні розпочала роботу місія МВФ, яка триватиме до 19 вересня.