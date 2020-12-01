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    Економіка та фінанси

    Майже $20 тисяч: Bitcoin побив історичний рекорд

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    <p>Котирування Bitcoin на біржі Coindesk побило позначку в $19,9 тис.</p> - Майже $20 тисяч: Bitcoin побив історичний рекорд

    Котирування Bitcoin на біржі Coindesk побило позначку в $19,9 тис.

    Як повідомляють аналітики, криптовалюта продовжить дорожчати аж до $22 тисяч

    У вівторок, 1 грудня, Bitcoin побив абсолютний рекорд, досягнувши $19, 9 тис.

    Про це повідомляє BBC.

    Зазначається, що котирування Bitcoin на біржі Coindesk побило позначку в $19,9 тис.

    Як повідомляють аналітики, криптовалюта продовжить дорожчати аж до $22 тис.

    Курс Bitcoin почав зростати в березні 2020 року на тлі пандемії Covid-19.

    Нагадаємо, 30 листопада Bitcoin досяг рекордного максимуму в 19 864 долари.

    З початку 2020 року Bitcoin подорожчав більш ніж в два рази. Найбільш стрімко курс головної криптовалюти почав зростати на початку осені. 

    До слова, 26 листопада вартість Bitcoin за день обвалилась на 13%, до $17,074/BTC.

    Теги: гроші рекорд фінанси Біткоїн криптовалюта
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