Майже $20 тисяч: Bitcoin побив історичний рекорд

Котирування Bitcoin на біржі Coindesk побило позначку в $19,9 тис.

Як повідомляють аналітики, криптовалюта продовжить дорожчати аж до $22 тисяч

У вівторок, 1 грудня, Bitcoin побив абсолютний рекорд, досягнувши $19, 9 тис.

Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що котирування Bitcoin на біржі Coindesk побило позначку в $19,9 тис.

Як повідомляють аналітики, криптовалюта продовжить дорожчати аж до $22 тис.

Курс Bitcoin почав зростати в березні 2020 року на тлі пандемії Covid-19.

Нагадаємо, 30 листопада Bitcoin досяг рекордного максимуму в 19 864 долари.

З початку 2020 року Bitcoin подорожчав більш ніж в два рази. Найбільш стрімко курс головної криптовалюти почав зростати на початку осені.

До слова, 26 листопада вартість Bitcoin за день обвалилась на 13%, до $17,074/BTC.