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    Економіка та фінанси

    Курс Bitcoin досяг історичного максимуму

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    <p>З початку 2020 року Bitcoin подорожчав більш ніж в два рази</p> - Курс Bitcoin досяг історичного максимуму

    З початку 2020 року Bitcoin подорожчав більш ніж в два рази

    З початку року Bitcoin подрожчав на 170%

    У понеділок, 30 листопада, Bitcoin досяг рекордного максимуму в 19 864 долари, побивши попередній рекорд, встановлений у грудні 2017 року.

    Про це повідомляє Reuters.

    Зазначається, що з початку року Bitcoin подрожчав на 170%.

    До цього рекордний курс криптовалюта мала 17 грудня 2017 року, коли її вартість сягнула історичного максимуму – $19 783.

    З початку 2020 року Bitcoin подорожчав більш ніж в два рази. Найбільш стрімко курс головної криптовалюти почав зростати на початку осені. 

    До слова, 265 листопада вартість Bitcoin за день обвалилась на 13%, до $17,074/BTC.

    Теги: рекорд фінанси Біткоїн криптовалюта
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