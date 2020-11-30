Курс Bitcoin досяг історичного максимуму

З початку 2020 року Bitcoin подорожчав більш ніж в два рази

З початку року Bitcoin подрожчав на 170%

У понеділок, 30 листопада, Bitcoin досяг рекордного максимуму в 19 864 долари, побивши попередній рекорд, встановлений у грудні 2017 року.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що з початку року Bitcoin подрожчав на 170%.

До цього рекордний курс криптовалюта мала 17 грудня 2017 року, коли її вартість сягнула історичного максимуму – $19 783.

З початку 2020 року Bitcoin подорожчав більш ніж в два рази. Найбільш стрімко курс головної криптовалюти почав зростати на початку осені.

До слова, 265 листопада вартість Bitcoin за день обвалилась на 13%, до $17,074/BTC.