Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Бюро економічної безпеки заарештувало майно громадянина РФ на 350 млн грн

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Бюро економічної безпеки заарештувало майно громадянина РФ на 350 млн грн
Наразі майно арештоване та передано до АРМА
БЕБ

Майно на правах власності належить товариству, яке є одним з найбільших виробників напівфабрикатів на території України

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) України передали до Агентства з розшуку та менеджменту активів корпоративні права підприємства, комплекс з виготовлення м’ясних заморожених напівфабрикатів, загальною площею понад 4 тис. м², житлову будівлю площею 2 тис. м², складське приміщення площею 3,5 тис. м², адміністративні, виробничі будівлі та іншу нерухомість. Орієнтовна загальна вартість активів та майна становить понад 350 млн грн. Про це йдеться на сайті БЕБ.

Зазначається, що згадане майно на правах власності належить товариству, яке є одним з найбільших виробників напівфабрикатів на території України. Службових осіб цієї компанії було викрито в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. У ході досудового розслідування встановлено, що бенефіціарним власником суб’єкта господарської діяльності є громадянин Російської Федерації.

Співробітники БЕБ встановили, що службові особи компанії упродовж 2019-2021 років, здійснювали перерахування грошових коштів на транзитно-конвертаційну групу з метою переведення їх у готівку та без фактичного проведення операцій. Внаслідок таких дій, компанія ухилилася від сплати податків на суму 150 млн грн. Наразі майно арештоване та передано до АРМА.

Раніше повідомлялося, що БЕБ виявило в одній із західних областей понад 380 млн грн ризикових сум.

Теги: війна росія окупанти Бюро економічної безпеки України АРМА

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Спонсорувала армію РФ. Генпрокуратура передала АРМА майно доньки «Газпрому»
Спонсорувала армію РФ. Генпрокуратура передала АРМА майно доньки «Газпрому»
9 грудня, 2022, 17:25
Суд заарештував частки в статутних капіталах підприємств вартістю близько 70 млн грн
На Івано-Франківщині два підприємства, що належать РФ, передано АРМА
5 грудня, 2022, 11:20
БЕБ підозрює чиновників «Укроборонпрому» у закупівлі неякісного обладнання для армії
БЕБ підозрює чиновників «Укроборонпрому» у закупівлі неякісного обладнання для армії
2 сiчня, 17:56

Економіка

Бюро економічної безпеки заарештувало майно громадянина РФ на 350 млн грн
Бюро економічної безпеки заарештувало майно громадянина РФ на 350 млн грн
Розвиток «зеленої» енергетики зробить енергосистему менш вразливою до ворожих атак – Центр Разумкова
Розвиток «зеленої» енергетики зробить енергосистему менш вразливою до ворожих атак – Центр Разумкова
США готують новий пакет допомоги для України
США готують новий пакет допомоги для України
Фонд гарантування подав позов проти Жеваго на 46 млрд грн
Фонд гарантування подав позов проти Жеваго на 46 млрд грн
Енергетики показали підстанцію, знищену російською ракетою (відео)
Енергетики показали підстанцію, знищену російською ракетою (відео)
Норвегія готова забезпечити Україну необхідним обсягом газу на цю зиму – Зеленський
Норвегія готова забезпечити Україну необхідним обсягом газу на цю зиму – Зеленський

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
22K
Британська розвідка повідомила, як вибухи на аеродромі Енгельс ускладнили роботу авіації РФ
15K
Готуються до захоплення п'яти міст. Міноборони розкрило подальші плани країни-агресора
13K
Замах на Шефіра. Суд поставив крапку в історії із обстріляним авто
12K
Шок у Московському патріархаті. Митрополит Епіфаній 7 січня зайде у Лавру
9656
А тепер Почаїв. Забужко закликала до подальшого звільнення України від Московської церкви
9356
Переворот у Лаврі: хто тепер господар? Інтерв’ю з керівником Києво-Печерського заповідника

Новини

Наступ окупантів на двох напрямках провалився – Генштаб
Сьогодні, 07:16
Новий наступ РФ та запуск українського наносупутника. П’ять важливих новин 3 січня
3 сiчня, 21:00
ЗСУ завдали нищівного удару по зосередженнях окупантів на Запоріжжі
2 сiчня, 07:10
Ялинка незламності потрапила у рейтинг найкращих у світі (фото)
2 сiчня, 05:25
Росія цинічно пояснила, навіщо обстріляла Київ на Новий рік
1 сiчня, 18:32
До чого готуватися Україні в 2023 році: генсек НАТО зробив прогноз
1 сiчня, 17:59

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту