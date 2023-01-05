Бюро економічної безпеки заарештувало майно громадянина РФ на 350 млн грн

Майно на правах власності належить товариству, яке є одним з найбільших виробників напівфабрикатів на території України

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) України передали до Агентства з розшуку та менеджменту активів корпоративні права підприємства, комплекс з виготовлення м’ясних заморожених напівфабрикатів, загальною площею понад 4 тис. м², житлову будівлю площею 2 тис. м², складське приміщення площею 3,5 тис. м², адміністративні, виробничі будівлі та іншу нерухомість. Орієнтовна загальна вартість активів та майна становить понад 350 млн грн. Про це йдеться на сайті БЕБ.

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Зазначається, що згадане майно на правах власності належить товариству, яке є одним з найбільших виробників напівфабрикатів на території України. Службових осіб цієї компанії було викрито в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. У ході досудового розслідування встановлено, що бенефіціарним власником суб’єкта господарської діяльності є громадянин Російської Федерації.

Співробітники БЕБ встановили, що службові особи компанії упродовж 2019-2021 років, здійснювали перерахування грошових коштів на транзитно-конвертаційну групу з метою переведення їх у готівку та без фактичного проведення операцій. Внаслідок таких дій, компанія ухилилася від сплати податків на суму 150 млн грн. Наразі майно арештоване та передано до АРМА.

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Раніше повідомлялося, що БЕБ виявило в одній із західних областей понад 380 млн грн ризикових сум.