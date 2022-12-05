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На Івано-Франківщині два підприємства, що належать РФ, передано АРМА

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Івано-Франківщині два підприємства, що належать РФ, передано АРМА
Суд заарештував частки в статутних капіталах підприємств вартістю близько 70 млн грн
фото з відкритих джерел

Підприємства ухилялися від сплати податків

Суд з ініціативи Державного бюро розслідувань передав в управління АРМА два підприємства в Івано-Франківській області, що належать громадянам РФ. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

«За клопотанням ДБР в управління держави передано завод та виробничо-складський комплекс на Івано-Франківщині, власниками яких є громадяни Росії. Йдеться про виробничо-складський комплекс поліетиленових і полівінілхлоридних труб та завод карбамідних смол загальною площею понад 18 тис. кв. м», – ідеться в повідомленні.

У повідомленні зазначається, що раніше за ініціативою ДБР суд заарештував частки в статутних капіталах цих підприємств вартістю близько 70 млн грн.

«Слідство встановило, що їхніми фактичними власниками є громадяни Росії. Вони намагалися приховати це аби уникнути конфіскації майна у дохід держави. Росіяни створили офшорну компанію, через яку контролювали виробничу діяльність підприємств», – інформують у бюро.

Також встановлено, що ці підприємства ухилялися від сплати податків.

Триває розслідування за фактом ухилення від сплати податків цими підприємствами (ч. 2 ст. 212 КК України), сума таких збитків держбюджету може сягнути десятків мільйонів гривень.

Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем колишньому тимчасово виконувачу обов’язки голови Державного агентства резерву України. Його дії призвели до втрати державою понад 205 млн гривень

Теги: слідство росіяни розслідування завод втрати

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