Блокування Росією «зернового коридору»: уряд поінформував про роботу портів

Порти Одеси наразі працюють тільки на 25-30% своїх можливостей

В українському уряді наголошують, що Росія свідомо затримує повноцінну реалізацію «зернової ініціативи»

Останніми днями порти Одеси, з яких відправляється зерно у межах «зернової угоди», працюють тільки на 25-30% своїх можливостей. Про це повідомило Міністерство інфраструктури.

В уряді заявляють, що Росія свідомо затримує повноцінну реалізацію «зернової ініціативи».

У повідомленні зазначається, що 23 жовтня у межах «зернової угоди» з портів Одеси, Чорноморська та порту «Південний» вийшли 6 суден зі 124,3 тис. тонн агропродукції для країн Азії та Європи.

Також, як повідомили у міністерстві, із порту Чорноморська вийшов балкер PANGEO, зафрахтований Всесвітньою продовольчою програмою (ВПП) ООН. На його борту 40 тис. тонн пшениці для Ємену. Це вже шосте судно, зафрахтоване ООН.

Загалом із 1 серпня з портів «Великої Одеси» 380 суден експортували 8,5 млн тонн агропродукції до країн Африки, Азії та Європи.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що представники Росії у спільному координаційному центрі (СКЦ) в Стамбулі зривають поставки українського зерна. Керівник Моніторингової групи по санкціях та свободі судноплавства Андрій Клименко повідомив, що близько сотні суден із українським зерном очікують на інспекцію 8-15 днів. Ще 15 суден очікують інспекції, щоб піти в українські порти за зерном на експорт.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія, гальмуючи експорт українського продовольства, намагається загострити продовольчу кризу у світі.

Додамо, що 13 жовтня Росія направила ООН перелік вимог, у разі невиконання яких погрожує вийти з угоди про експорт зерна із Чорного моря, дія якої завершується в листопаді. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що заяви росіян про можливий вихід з зернової угоди є шантажем Москви, який необхідно припинити.

Як відомо, українська сторона 22 липня підписала з Туреччиною та ООН угоду, яка включає зобов'язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі. Такий же документ підписали Туреччина, ООН та Росія.

Документ має назву «Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів». Україна при цьому, не підписувала жодних документів із Росією. Угода не передбачає послаблення санкцій стосовно Росії. А також жодного транспортного супроводу російськими кораблями українських суден.