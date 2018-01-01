«Борщовий набір» за рік подорожчав на третину

Індекс борщового набору зріс на 35%

Голова Української Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко повідомив, що овочі з борщового набору за рік подорожчали від 5 до 73%. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Facebook. Повідомляється, що експерти асоціації проаналізували зростання вартості овочевого кошика в Україні за рік, тобто порівняли ціну на овочі



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Індекс борщового набору зріс на 35%

Голова Української Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко повідомив, що овочі з борщового набору за рік подорожчали від 5 до 73%. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Повідомляється, що експерти асоціації проаналізували зростання вартості овочевого кошика в Україні за рік, тобто порівняли ціну на овочі борщового набору на кінець січня 2018 і січня 2017 року. Вони використали ціни з офіційної статистики.

В овочевий кошик традиційно увійшли буряк, капуста, картопля, морква і цибуля, куплені по кілограму.

Найбільше подорожчав буряк - на 73%. Морква подорожчала на 64%, цибуля - на 24%, капуста - на 22%, а картопля - всього на 5%.

У порівнянні з минулим роком, буряк додав у ціні 3 грн. за кілограм, морква - 2,8 грн., цибуля - 1,1 грн., капуста - 0,9 грн., а картопля - 0,3 грн. На кінець січня кілограм буряка можна купити було, в середньому, за 7,1 грн. за кілограм, моркви - по 7,2 грн., цибулі - по 5,7 грн., капусти - по 5,0 грн. і картоплі - по 6,4 грн.

В цілому, в січні 2018 року овочевий кошик коштував 31,4 грн., тоді як рік тому його вартість становила 23,3 грн. Таким чином, за рік овочевий кошик подорожчав на 8,1 грн.