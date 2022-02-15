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    Економіка та фінанси

    Частина фермерів може п’ять років не платити податки: хто потрапив у перелік

    Деякі виробники сільськогосподарської продукції звільняються від оподаткування прибутку до 2027 року - Частина фермерів може п’ять років не платити податки: хто потрапив у перелік
    Деякі виробники сільськогосподарської продукції звільняються від оподаткування прибутку до 2027 року
    фото з відкритих джерел

    Вивільнені кошти можна використати виключно на розвиток підприємства

    До 1 січня 2027 року частину сільськогосподарських товаровиробників звільняють від оподаткування прибутків. Про це пише ligazakon.

    Йдеться про фермерів, які провадять виключно такі види діяльності:

    • КВЕД 01.47 – розведення та вирощування свійської птиці, за виключенням вирощування курей, одержування яєць курей та діяльності інкубаторних станцій із вирощування курей;
    • КВЕД 01.49 – в частині розведення та вирощування перепелів і страусів;
    • КВЕД 10.12 – виробництво м’яса свійської птиці, за виключенням виробництва м’яса курей, витоплювання жиру курей, забою, оброблення та фасування м’яса курей, а також здійснюють діяльність з реалізації власно виробленої вирощеної такої продукції (за виключенням м’яса курей).

    «Ці кошти підприємства можуть використовувати на створення чи переоснащення матеріально-технічної бази, збільшення обсягу виробництва, впровадження новітніх технологій. Контроль за цільовим використанням вивільнених коштів здійснюватиме ДПС, а Мінагро контролюватиме виконанням інших заходів моніторингу щодо використання таких коштів», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо,стало відомо, які підробітки влада готується оподаткувати.

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    Теги: податки птахи фермерство
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    Частина фермерів може п’ять років не платити податки: хто потрапив у перелік