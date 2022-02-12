Чи спрацювала податкова амністія? Глава профільного комітету Ради підбив підсумки

«Ми бачимо дуже непогану динаміку»

Від початку запровадження в Україні податкової амністії державі вже вдалося залучити за допомогою цього інструменту 1,6 млрд грн надходжень до бюджету. Як повідомив в інтерв’ю виданню УНІАН голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, влада відзначає непогану динаміку у цьому напрямі.

«І що цікаво – почали з’являтися відносно дрібні суми ($80-$100 тис.), а не тільки великі ($1-$2 млн), як це було раніше. Це свідчить про те, що громадяни середнього статку беруть участь в амністії. І це дуже важливо. Ніколи податкова амністія не починалася чергою бажаючих. Але в процесі зацікавленість збільшується», – пояснив парламентар.

Гетманцев додав, що наразі вже неможливо купити нічого дороговартісного, якщо не доведено походження коштів, а у подальшому той фінансовий моніторинг, який зараз працює, буде ставати ще жорсткішим.

«У нас депутат, мій колега, купував автомобіль наприкінці минулого року. Так він каже, що в нього в одному банку рахунок, в нього депутатська зарплата приходить на цей рахунок. Раніше до депутатства він також був клієнтом цього банку. Тобто вся фінансова історія в нього в цьому банку. І все одно 7 днів банк робив фінансовий моніторинг, аби дати можливість з цього рахунку придбати автомобіль в автосалоні», – розповів Гетманцев.

Нагадаємо, станом на 21 грудня у межах кампанії податкової амністії капіталів українці задекларували 1,07 млрд грн.

Влітку Верховна Рада ухвалила законопроєкт про податкову амністію, який дозволить українцям легалізувати свої доходи/статки, отримані з неофіційних джерел. Законом передбачається у період з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року провести одноразове добровільне декларування активів фізичних осіб.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявляв, що після завершення періоду податкової амністії будуть запроваджені непрямі методи оподаткування.

Непрямі методи оподаткування передбачають, що після податкової амністії Податкова служба матиме змогу проводити податкову оцінку операцій фізичних осіб щодо придбання об'єктів нерухомості або дорогих речей без задекларованих доходів.

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