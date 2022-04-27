Болгарія пригрозила перекрити транзит російського газу до Сербії та Угорщини

Болгарія готує відповідь на газовий шантаж Росії

Влада Болгарії вивчає заходи у відповідь на рішення «Газпрому» перекрити постачання газу в країну, яка відмовилася переходити на схему оплати в рублях.

Болгарський уряд має намір провести ревізію контрактів з «Газпромом», у тому числі на транзит газу, який прокачується трубопроводом «Турецький потік» до Сербії та Угорщини. Про це повідомив у середу прем'єр-міністр Кирило Пєтков.

«Ми маємо показати, що односторонній шантаж — це не ті відносини, які Болгарія терпітиме», — цитує Пєткова Economic.

Нагадаємо, «Газпром» повністю призупинив постачання компаніям «Булгаргаз» (Болгарія) і PGNiG (Польща) у звʼязку з відмовою розраховуватися рублями.

Обидві країни вже отримують газ із сусідніх країн ЄС.

Як заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн за підсумками засідання координаційної групи з газу у середу, 27 квітня, відповідь ЄС на дії «Газпрому» буде «негайною, єдиною та координованою». Ідеться не лише про постачання газу до Польщі та Болгарії. Єврокомісія також працюватиме з регіональними групами держав об'єднання, в рамках яких країни можуть негайно допомогти одна одній в разі перебоїв з постачанням.

Також Єврокомісія працює над планом REPowerEU, який має «значно скоротити» залежність від викопних енергоносіїв з Росії вже цього року. Цей план представлять у середині травня.

Президентка Єврокомісії повідомила, що Франція, котра голосує у Раді ЄС, має намір якомога швидше скликати засідання міністрів енергетики для обговорення ситуації.

Президентка Європарламенту Роберта Мецола закликала ввести ембарго на російські енергоресурси.