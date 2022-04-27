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    Болгарія пригрозила перекрити транзит російського газу до Сербії та Угорщини

    Болгарія перегляне контракти&nbsp;на транзит газу, який прокачується трубопроводом &laquo;Турецький потік&raquo; - Болгарія пригрозила перекрити транзит російського газу до Сербії та Угорщини
    Болгарія перегляне контракти на транзит газу, який прокачується трубопроводом «Турецький потік»

    Болгарія готує відповідь на газовий шантаж Росії

    Влада Болгарії вивчає заходи у відповідь на рішення «Газпрому» перекрити постачання газу в країну, яка відмовилася переходити на схему оплати в рублях.

    Болгарський уряд має намір провести ревізію контрактів з «Газпромом», у тому числі на транзит газу, який прокачується трубопроводом «Турецький потік» до Сербії та Угорщини. Про це повідомив у середу прем'єр-міністр Кирило Пєтков.

    «Ми маємо показати, що односторонній шантаж — це не ті відносини, які Болгарія терпітиме», — цитує Пєткова Economic.

    Нагадаємо, «Газпром» повністю призупинив постачання компаніям «Булгаргаз» (Болгарія) і PGNiG (Польща) у звʼязку з відмовою розраховуватися рублями.

    Обидві країни вже отримують газ із сусідніх країн ЄС.

    Як заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн за підсумками засідання координаційної групи з газу у середу, 27 квітня, відповідь ЄС на дії «Газпрому» буде «негайною, єдиною та координованою». Ідеться не лише про постачання газу до Польщі та Болгарії. Єврокомісія також працюватиме з регіональними групами держав об'єднання, в рамках яких країни можуть негайно допомогти одна одній в разі перебоїв з постачанням.

    Також Єврокомісія працює над планом REPowerEU, який має «значно скоротити» залежність від викопних енергоносіїв з Росії вже цього року. Цей план представлять у середині травня.

    Президентка Єврокомісії повідомила, що Франція, котра голосує у Раді ЄС, має намір якомога швидше скликати засідання міністрів енергетики для обговорення ситуації.

    Президентка Європарламенту Роберта Мецола закликала ввести ембарго на російські енергоресурси.

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    Теги: росія окупанти Газпром війна Україна окупація #stoprussia
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    Болгарія пригрозила перекрити транзит російського газу до Сербії та Угорщини