Через карантин автомобільний концерн Fiat Chrysler отримав збиток в 1 мільярд євро



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Виробництво в Європі відновлюється більш повільними темпами і має досягти рівнів до пандемії до кінця вересня

Глобальні продажі продукції концерна в минулому кварталі впали на 63%

У II кварталі 2020 року італо-американський автомобільний концерн Fiat Chrysler Automobiles отримав чистий збиток у 1,048 мільярд євро.

Про це йдеться в прес-релізі компанії.

Також концерн скоротив виручку на 56% через локдауни, оголошені через пандемію, і зниження попиту.

Квартальна виручка автовиробника знизилася до 11,7 млрд євро з 26,7 млрд євро роком раніше.

Скоригований збиток до процентних і податкових виплат у минулому кварталі склав 928 млн євро у порівнянні з 1,527 млрд євро в другому кварталі 2019 року.

Показник був негативним у всіх регіонах, крім Північної Америки, де був зафіксований прибуток у розмірі 39 млн євро в порівнянні з 1,565 млрд роком раніше.

Компанія відзначила, що попит в США перевершив очікування, і концерн збільшив частку на американському роздрібному ринку в минулому кварталі.

Глобальні продажі FCA в минулому кварталі впали на 63%, до 424 000 автомобілів.

Концерн зазначив, що всі його заводи в Північній Америці, Латинській Америці і Азіатсько-Тихоокеанському регіоні повернулися до докоронавірусної інтенсивності роботи.

Виробництво в Європі відновлюється більш повільними темпами і має досягти рівнів до пандемії до кінця вересня.

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