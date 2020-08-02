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    Економіка та фінанси

    Через карантин автомобільний концерн Fiat Chrysler отримав збиток в 1 мільярд євро

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    <p>Виробництво в Європі відновлюється більш повільними темпами і має досягти рівнів до пандемії до кінця вересня</p> - Через карантин автомобільний концерн Fiat Chrysler отримав збиток в 1 мільярд євро

    Виробництво в Європі відновлюється більш повільними темпами і має досягти рівнів до пандемії до кінця вересня

    Глобальні продажі продукції концерна в минулому кварталі впали на 63%

    У II кварталі 2020 року італо-американський автомобільний концерн Fiat Chrysler Automobiles отримав чистий збиток у 1,048 мільярд євро.

    Про це йдеться в прес-релізі компанії.

    Також концерн скоротив виручку на 56% через локдауни, оголошені через пандемію, і зниження попиту.

    Квартальна виручка автовиробника знизилася до 11,7 млрд євро з 26,7 млрд євро роком раніше.

    Скоригований збиток до процентних і податкових виплат у минулому кварталі склав 928 млн євро у порівнянні з 1,527 млрд євро в другому кварталі 2019 року.

    Показник був негативним у всіх регіонах, крім Північної Америки, де був зафіксований прибуток у розмірі 39 млн євро в порівнянні з 1,565 млрд роком раніше.

    Компанія відзначила, що попит в США перевершив очікування, і концерн збільшив частку на американському роздрібному ринку в минулому кварталі.

    Глобальні продажі FCA в минулому кварталі впали на 63%, до 424 000 автомобілів.

    Концерн зазначив, що всі його заводи в Північній Америці, Латинській Америці і Азіатсько-Тихоокеанському регіоні повернулися до докоронавірусної інтенсивності роботи.

    Виробництво в Європі відновлюється більш повільними темпами і має досягти рівнів до пандемії до кінця вересня.

    Нагадаємо, за підсумками першого півріччя на ринку нових авто Audi e-tron став електромобілем, що найчастіше продавався. Всього за 6 місяців було продано 60 нових Audi e-tron. Продажі зросли у 20 разів.

    Як повідомлялося, на Рівненщині помітили рідкісний суперкар McLaren 600 LT.

    США Італія автомобіль
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