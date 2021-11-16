У четвер нардепи зберуться на позачергове засідання: що розглянуть

У четвер нардепи зберуться на позачергове засідання: що розглянутьдокумент
Депутати розглянуть низку економічних питань – від фінансів до індустріальних парків
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання. Засідання відбудеться у четвер, 18 листопада, повідомляє пресслужба Верховної Ради.
На засіданні розглянуть низку економічних питань – від фінансів до індустріальних парків.
На порядку денному такі законопроєкти:
- №5315 – про страхування;
- №5125 – про кредитні спілки. Проєкт закону продовжує реформу небанківського фінансового сектора;
- №5542-1 – щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб. Документ пропонує поетапне збільшення суми гарантування до 600 тис. грн з 1 січня 2023 року;
- №5065 – про фінансові послуги та фінансові компанії. Законопроєкт стане основою правового регулювання всього ринку фінансових послуг;
- №5688 та 5689 – законопроєкти, які встановлюють податкові та митні стимули для учасників індустріальних парків.
Нагадаємо, сьогодні у Раді троє нових «слуг» складали присягу. Також парламент планує сьогодні розблокувати підписання закону про Фонд гарантування кредитів фермерам.
У понеділок 15 листопада народна депутатка Олена Шуляк стало новою головою партії «Слуга народу».
А вранці 16 листопада в іншого нардепа, одіозного Іллі Киви тривають обшуки.