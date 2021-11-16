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    У четвер нардепи зберуться на позачергове засідання: що розглянуть

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    Руслан&nbsp;Стефанчук підписав розпорядження про скликання позачергового засідання - У четвер нардепи зберуться на позачергове засідання: що розглянуть
    Руслан Стефанчук підписав розпорядження про скликання позачергового засідання
    фото: glavcom.ua

    Депутати розглянуть низку економічних питань – від фінансів до індустріальних парків

    Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання. Засідання відбудеться у четвер, 18 листопада, повідомляє пресслужба Верховної Ради.

    На засіданні розглянуть низку економічних питань – від фінансів до індустріальних парків.

    На порядку денному такі законопроєкти:

    • №5315 – про страхування;
    • №5125 – про кредитні спілки. Проєкт закону продовжує реформу небанківського фінансового сектора;
    • №5542-1 – щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб. Документ пропонує поетапне збільшення суми гарантування до 600 тис. грн з 1 січня 2023 року;
    • №5065 – про фінансові послуги та фінансові компанії. Законопроєкт стане основою правового регулювання всього ринку фінансових послуг;
    • №5688 та 5689 – законопроєкти, які встановлюють податкові та митні стимули для учасників індустріальних парків.
    Парламентарі зберуться цього тижня на позачергове засідання
    Парламентарі зберуться цього тижня на позачергове засідання

    Нагадаємо, сьогодні у Раді троє нових «слуг» складали присягу. Також парламент планує сьогодні розблокувати підписання закону про Фонд гарантування кредитів фермерам.

    У понеділок 15 листопада народна депутатка Олена Шуляк стало новою головою партії «Слуга народу».

    А вранці 16 листопада в іншого нардепа, одіозного Іллі Киви тривають обшуки.

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    Теги: Верховна Рада економіка депутат фінанси Руслан Стефанчук парламент
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    У четвер нардепи зберуться на позачергове засідання: що розглянуть