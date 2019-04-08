Через шахрайство «Восход Солар» постраждали китайські інвестори та держбанки України - ЗМІ



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Український менеджмент «Восход Солар» досі перебуває під впливом братів Клюєвих

Компанія «Веста» та державний Фонд гарантування вкладів відреагували на звинувачення в корупції з боку китайської CNBM

Остання володіє активами на ринку сонячної енергетики України, заборгувавши кредиторам близько $10 млн.

Статтю з коментарями сторін публікують Факти ICTV. Журналісти відзначають, що український актив китайського інвестора компанія «Восход Солар» залишилася винна «АКТИВ-БАНКУ» $9,6 млн. Раніше і банк, і «Восход» належали одному власнику - братам Клюєвим. «Восход Солар» зробив спробу повернути борг у 2014 році, проте взаємозалік тимчасовою адміністрацією, яка вже керувала банком, був визнаний неплатоспроможним.

Далі менеджери «Восходу» заморозили будь-які контакти з державою. А незабаром компанія перейшла у власність китайського інвестора CNBM, перед яким у Клюєвих теж залишилися борги.

Держава Україна намагалася відшкодувати збитки протягом 4-х років. Однак судові процеси результату не принесли. У підсумку, борг був проданий на відкритому аукціоні, переможцем якого стала компанія «Веста». «Кредити, включені в даний пул, що не обслуговувалися в середньому упродовж чотирьох років. На підсумкових торгах була висока конкуренція: 14 учасників зареєструвалися і 6 взяли участь. Тож ціна продажу була максимальною ринковою», - говорить директор департаменту Фонду гарантування вкладів Тарас Єлейко.

Отримавши право вимоги заборгованості, «Веста» вивчила матеріали справи. В процесі була розкрита шахрайська схема: заставне майно «АКТИВ-БАНКУ» було використано вдруге для отримання кредиту від державного «Укргазбанку» (раніше від дій «Восходу» постраждали «Ощадбанк» і «Укрексімбанк»). «Китайці - нетипові інвестори, а кредитори панів Клюєвих. Вони стали власниками компанії, тому що не залишалося іншого способу повернути борги в сумі близько €100 млн. Але компанією «Восход Солар» керують українські менеджери, на яких і лежить вся відповідальність за ситуацію. 80% «Восход Солар» справді належать CNBM, але 20% - невідомому гонконгському холдингу. Ми припускаємо, що за ним ховаються колишні мажоритарні власники компанії», - вважає директор «Вести» Євгена Ліневич.

Таким чином, через дії українського менеджменту «Восход Солар», який досі перебуває під впливом Клюєвих, постраждали всі – зокрема, й китайська сторона.