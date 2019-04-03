У Дарницькому суді керівник апарату за два роки підробив 22 справи про нерухомість



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Керівник апарату був засуджений до штрафу в розмірі 17 тис. грн

Збитки у жертв шахрайських дій можуть становити мільйони гривень

Керівник апарату Дарницького районного суду в Києві в період з 2015-го по 2017 рік підробив 22 судових рішення, що стосуються нерухомості. Про це повідомляє платформа «Опендатабот», йдеться на сайті Інтерфакс-Україна.

Згідно з повідомленням платформи, співробітник вносив в архівні справи, розміщені в Єдиному реєстрі судових рішень, інформацію, що не стосувалася зазначених рішень, зокрема, документи про суперечку щодо нерухомого майна. Внаслідок цих дій держреєстратори мали підстави для перереєстрації нерухомості.

У січні 2019 керівник апарату був засуджений до штрафу в розмірі 17 тис. грн за незаконне втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду та використання завідомо підроблених документів.

За даними «Опендатабот», збитки жертв шахрайських дій можуть становити мільйони гривень.