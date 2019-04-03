Через тариф на розподіл газу «Закарпатгаз» отримає у 2019 році 804 млн грн збитку новини компаній



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Директор ПАТ «Закарпатгаз» Олександр Голуб

Основним джерелом збитків для компанії є виробничо-технологічні втрати

Тариф на розподіл газу ПАТ «Закарпатгаз» є планово збитковим. За підсумками минулого року збиток компанії від розподілу газу становив понад 380 млн грн. В поточному році ПАТ «Закарпатгаз» отримає ще понад 804 млн грн збитків.

Про це під час прес-конференції повідомив технічний директор ПАТ «Закарпатгаз» Олександр Голуб. За його словами, основним джерелом збитків для компанії є виробничо-технологічні втрати (ВТВ). Тобто це той газ, який втрачається під час транспортування через мережі. Труби, якими закарпатцям надходить газ, встановлені понад 40 років тому. І щороку їх стан погіршується. Специфіка Закарпаття як сейсмічної зони відіграє в цьому додаткову роль.

Відповідно до чинного законодавства, обсяги виробничо-технологічних втрат затверджуються Міненерговугіллям. У 2016 році при затверджені обсягів газу для ВТВ Міненерговугілля занизило на 36% реальні потреби газорозподільних компаній. На 2018 рік для ПАТ «Закарпатгаз» було затверджено трохи більше 42 млн куб. м, але придбати компанія змогла тільки 16,7 млн куб. м.

«Внаслідок заниження обсягів газу для ВТВ та їх вартості наша компанія з року в рік накопичує борги. Це, у свою чергу, призводить до того, що споживач не зможе розраховувати на покращення сервісу і отримання послуг, передбачених тарифом, в повному обсязі», – пояснив технічний директор ПАТ «Закарпатгаз» Олександр Голуб.

Востаннє тариф на розподіл газу переглядався Держрегулятором у 2016 році. З того часу суттєво збільшилися й інші статті витрат ПАТ «Закарпатгаз». Наприклад, у 2016 році мінімальна заробітна плата становила 1600 грн, а тепер – 4173 грн. Так само зросла вартість дизельного пального на АЗС з 16,82 грн до 28 грн за літр. Індекс інфляції за цей період склав 40%, а індекс цін виробників промислової продукції зріс на 81%. Ці складові також впливають на накопичення боргів підприємством.

«На даний момент при ціні 8,55 грн за кубометр газу, які сплачує споживач, 87% (або 7,48 грн) одразу йдуть на рахунки НАК «Нафтогаз», а ПАТ «Закарпатгаз» – лише 0,85 грн. Саме з цих 85 копійок обслуговуються мережі, забезпечується робота аварійно-диспетчерської служби, виплачується зарплатня, сплачуються податки тощо. За таких умов діяльність підприємства – завідомо збиткова. Виходить, що Нафтогаз отримує мільярдні прибутки, а ПАТ «Закарпатгаз» при цьому – планово збитковий і накопичує борги», – наголосив Олександр Голуб.