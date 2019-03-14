«Чернівцігаз» в 2019 році зазнає 203,3 млн грн збитків через виробничо-технологічні втрати



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Через занижену вартість газу для ВТВ в тарифі, газорозподільні компанії вимушені купувати в «Укртрансгазу» послугу з балансування газу

Тариф на розподіл газу ПАТ «Чернівцігаз» є планово збитковим, стверджують в компанії. За підсумками минулого року збиток компанії від розподілу газу склав 195,9 млн грн. В поточному році через дії Міненерговугілля та НКРЕКП у 2019 році ПАТ «Чернівцігаз» отримає ще 203,3 млн збитків.

Основним джерелом збитків для компанії є виробничо-технологічні втрати (ВТВ). Відповідно до чинного законодавства, їх обсяги затверджуються Міненерговугіллям згідно з розрахунками газорозподільних компаній. Оператори ГРМ здійснюють його, керуючись наказами профільного міністерства. Для ПАТ «Чернівцігаз» затверджено 25,3 млн куб м.

Однак через занижену вартість газу для ВТВ в тарифі, газорозподільні компанії вимушені купувати в Укртрансгазу послугу з балансування газу. Середня вартість цієї послуги в минулому році склала 13 495 грн/тис. куб. м. Тому тарифні кошти газорозподільна компанія має змогу придбати тільки 11,2 млн куб. м газу з необхідних 25,3 млн куб. м.

При цьому, з 2016 року суттєво зросли інші статті витрат. Мінімальна заробітна плата збільшилася з 1378 грн до 4173 грн, вартість дизельного пального на АЗС зросла з початку 2016 року з 16,82 грн/літр до 28 грн/літр станом на початок березня 2019 року. Індекс інфляції, за той же період, склав понад 35%, а індекс цін виробників промислової продукції зріс більше ніж на 66%.

«Наша компанія готова до перевірок НКРЕКП, адже впродовж останніх років нацрегулятор послідовно формував нормативну базу, яка передбачає приведення газу до стандартних умов. Окрім цього, вимога про приведення обсягів природного газу до стандартних умов міститься в Кодексі газорозподільних систем, типовому договорі на розподіл, а також договорі постачання газу побутовим споживачам», - зазначає голова правління ПАТ «Чернівцігаз» Віктор Горда.

Голова НКРЕКП нещодавно виступила з ініціативою зміни стандартних умов. Нацрегулятор пропонує відмовитись від «газпромівських» 20 градусів за Цельсієм до 0 градусів за Цельсієм, які прийняті в європейських країнах. Нагадаємо, що Європейське енергетичне співтовариство також пропонувало Україні змінити цей стандарт. Це дозволило б практично нівелювати коефіцієнти для кінцевого споживача, які б були близькими до одиниці.

«Вимушені констатувати, що побутові споживачі газу стали заручниками незавершених реформ в енергетичному секторі. Ще у 2015 році після прийняття закону «Про ринок природного газу» планувався перехід до оплати за газ в енергетичних одиницях. Це дозволило б зняти питання про приведення газу до стандартних умов взагалі. Однак, з незрозумілих нам причин, цього так і не відбулося» - пояснює Віктор Горда.

Більшість лічильників, які встановлено у споживачів, рахують об’єм газу в робочих умовах — без корекції температури та тиску. Щоб врахувати «температурну» різницю й застосовуються коефіцієнти. Взимку використовуються коефіцієнти більші за одиницю і рахунок за газ буде вищим, а влітку – навпаки.

Розмір коефіцієнту залежить від місяця року, області, в якій знаходиться абонент та розташування лічильника. Навіть відстань до лічильника від входу в приміщення має значення. Тому коефіцієнти можуть відрізнятись у споживачів з ідентичним обладнанням, що живуть в однакових за площею будинках.