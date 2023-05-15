Чи повернуть доплати військовим у тилу: роз’яснення Мінфіну

Урядовці вважають, що доплати у 30 тис. грн у тилу впливають на мотивацію військових

Про повернення доплат усім військовим 30 тис. грн на місяць мова зараз не йде. Такі виплати скасували через втрату мотивації. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченка, передає Forbes Ukraine.

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«Я не готовий зараз говорити про це (про повернення, – «Главком»). Але ми готові слухати військове командування про конкретні категорії, які треба мотивувати», – сказав він.

Марченко зазначив, що на рівні парламенту створена робоча група, де напрацьовується варіант, яким чином це питання можна справедливо і ефективно вирішити, прибравши популізм та надмірну політизацію.

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«Те, що запропоновано правкою до закону, не влаштовує абсолютно нікого, тому що це прибирає мотивацію. Деякі керівники силових відомств казали, що після того, як вони внормували систему оплати, у їхніх підрозділах з'явилось більше мотивації реально воювати, а не сидіти в тилу. Мотивацію потрібно шукати саме в цьому, адже не кожен з мільйонної армії знаходиться на передовій, як багато хто думає», – додав урядовець.

Крім того міністр додав, що бюджет на сектор оборони не зменшується, а, навпаки, зростає.

«Бойове розпорядження і визначення випадків схеми виплат – це рішення головнокомандувача. В межах бюджету ми кажемо: визначайтеся, робіть правильні системи мотивації. Але ми вимушені задавати питання, коли бачимо, що наприклад, держава продовжує доплачувати по 30 тис. грн, навіть коли у військовослужбовця встановлений факт дезертирства», – додав він.

Нагадаємо, що доплати військовим у розмірі 30 тис. грн відмінили з 1 лютого. Проте 10 квітня Верховна Рада 277 голосами повернула 30 тисяч доплати військовим. Ініціаторами такого рішення була фракція «Європейська солідарність», поки Володимир Цабаль не зареєстрував постанову, яка блокує підписання закону про повернення доплат.