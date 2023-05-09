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Сайт Міноборони запустив розділ, який допоможе пораненим військовим оформити виплати

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Сайт Міноборони запустив розділ, який допоможе пораненим військовим оформити виплати
фото з відкритих джерел

На сайті є «Довідник військовослужбовця після поранення», який можна завантажити

На сайті Міноборони офіційно запрацював розділ, який має допомогти пораненим військовослужбовцям вирішити низку проблем з документами. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, через вкладку «військовослужбовцям» здійснюється перехід на сайт Турбота.

«Сайт простий у користуванні, містить алгоритми дій пораненого та відповіді на всі питання, які виникають під час лікування, проходження ВЛК, отримання виплат тощо», – повідомила Маляр і додала, що на сайті є «Довідник військовослужбовця після поранення», який можна завантажити.

«Для максимального комфорту сайт містить зразки рапортів та покрокові інструкції отримання виплат, протезування, отримання статусу УБД, посвідчення особи з інвалідністю тощо»,  – зазначила вона.

Як повідомлялося, 10 квітня Верховна Рада 277 голосами проголосувала за повернення 30 тис. доплати військовим. Доплати повернули не лише військовим, а й працівникам ДСНС та поліцейським. Вони діятимуть до кінця періоду воєнного стану.

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Теги: Міноборони поранення військові соцвиплати

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