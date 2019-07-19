Чистки НБУ по суті знищили банківський сектор в Україні, – Бахматюк



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Олег Бахматюк – власник одного з найбільших європейських агрохолдингів, групи компаній «Укрлендфармінг»

Банківська «чистка» фактично перетворила державу на «головного банкіра» в Україні - підприємець

Власник одного з найбільших українських агрохолдингів - групи компаній «Укрлендфармінг» - Олег Бахматюк вважає, що під виглядом очищення банківського сектора Національний банк, по суті, знищив його повністю. Про це бізнесмен заявив під час батлу думок на тему «Промисловці проти НБУ», організованому Федерацією роботодавців України.

«У мене є своя думка щодо тих чисток, які були проведені. Знаєте, називати «очищенням» обрізання всіх можливих потенціалів… Це не очищення. Думаю, час дасть свою оцінку всім цим завуальованим речам, які були зроблені», - заявив Бахматюк.

Одним з пріоритетів роботи Мінфін називає скорочення частки держави на банківському ринку. Зокрема, заступник міністра фінансів Юрій Гелетій заявляв, що цільовий орієнтир міністерства - 25% частки державних банків в банківській системі України. Політика Нацбанку йде врозріз з цими заявами. Банківська «чистка» фактично перетворила державу на «головного банкіра» в Україні. У чистих активах частка державних банків продовжує зростати і вже складає до 55,3%. В той же час частка банків з іноземним капіталом скоротилася до 29,9%.

Олег Бахматюк – власник одного з найбільших європейських агрохолдингів, групи компаній «Укрлендфармінг». Рішення НБУ про ліквідацію свого банку «Фінансова ініціатива», що став жертвою так званого «банкопаду», який проводила колишня керівниця НБУ Валерія Гонтарєва, Бахматюк оскаржує в судах.