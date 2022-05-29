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    Економіка та фінанси

    Чому рубль стрімко укріпляється? Невзоров розкрив валютний секрет Росії

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    Імпорт у Росію впав на 89% - Чому рубль стрімко укріпляється? Невзоров розкрив валютний секрет Росії
    Імпорт у Росію впав на 89%
    фото з відкритих джерел

    За штучне зниження курсу довелося заплатити високу ціну

    Російський журналіст Олександр Невзоров пояснив, чому країна-агресорка попри санкції не тільки утримує курс рубля, але й начебто «укріплює» його.

    Він пояснив це падінням імпорту в країні: він «обвалився» на 89%. Таке падіння імпорту скоротило попит на валюту на $1.35 млрд на день.

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    «Тільки цим і пояснюється чарівна дешевизна долара, що викликає захоплення росіян. За тією залізною завісою, яка опускається між Росією і цивілізацією, ніякі долари взагалі не матимуть ціни і сенсу. Коли заходить мова про «ціну долара», треба одразу поставити лише одне питання: де? Як ви вважаєте, скільки коштував долар на підводному човні «Курськ» 12 серпня 2000 року? Отож і воно», – написав Невзоров.

    Нагадаємо, німецька дипломатка закликала росіян не тішитися тим, що російський рубль укріплюється.

    Раніше The Financial Times пояснила, як Путіну вдалося повернути курс рубля на довоєнний рівень. За зниження курсу довелося заплатити високу ціну – забороною купівлі доларів для населення та практично повною ізоляцією на міжнародних фінансових ринках.

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    Теги: росія окупанти санкції війна мова ціни Україна журналіст окупація #stoprussia
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    Чому рубль стрімко укріпляється? Невзоров розкрив валютний секрет Росії