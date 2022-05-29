ЗМІ дізналися, як російські олігархи ховають яхти від санкцій

На суднах вимикають систему ідентифікації, щоб уникнути арешту – The Guardian

Яхти, пов'язані з російськими олігархами, постраждалими від санкцій, більше не повідомляють про своє місцезнаходження в автоматичний глобальний локатор. Так вони хочуть уникнути арешту. Про це повідомляє The Guardian.

Минулого тижня в блакитних водах Карибського моря була помічена яхта Alfa Nero вартістю 95 млн фунтів стерлінгів, яку вважають пов'язаною з російським мільярдером Андрієм Гур'євим.

При цьому вона з 3 березня не з'являлася на глобальних картах відстеження, використовуваних для визначення місцезнаходження морських суден.

Розслідування показало, що це одна з як мінімум шести супер'яхт, пов'язаних з російськими олігархами, що знаходяться під санкціями Великобританії, які не відображаються в системах стеження. Власники цих яхт усвідомлюють, що ризикують стати мішенню глобального полювання за активами російських олігархів.

Щонайменше 13 таких яхт загальною вартістю майже 2 млрд фунтів стерлінгів вже були конфісковані після вторгнення Росії в Україну, від півдня Франції до Фіджі. В останньому випадку суперяхта Amadea, імовірно пов'язана з золотим мільярдером Сулейманом Керімовим, була заарештована від імені США.

Аналітики повідомляють про збільшення кількості пов'язаних з Росією яхт, які відключають обладнання автоматичної ідентифікаційної системи (АІС), що використовується для відстеження великих суден. Систему можна відключити з законних причин, але експерти вважають, що деякі судна таким чином хочуть уникнути виявлення.

Також є й інші дорогі яхти, які «пішли в тінь»:

72-метрова яхта Clio, пов'язана з промисловцем Олегом Дерипаскою, яка після вторгнення відпливла з Індійського океану до Туреччини. Останнє її місцезнаходження було передано 18 квітня в Чорному морі, в межах досяжності російських портів Сочі і Новоросійськ.

70-метрова яхта Galactica Super Nova, пов'язана з олігархом Вагітом Алекперовим, колишнім президентом Лукойлу, що знаходиться під санкціями. Останнє передане місцезнаходження судна було 2 березня біля узбережжя Хорватії.

140-метрова яхта Ocean Victory, пов'язана з олігархом Віктором Рашніковим, який востаннє повідомляв про своє місцезнаходження на Мальдівах 1 березня.

Нагадаємо, розкішну яхту російського олігарха заарештовано у Гамбурзі.

А ще журналіст розшукав розкішну яхту Коломойського: пришвартована у Болгарії (фото).

Також стало відомо, що Італія арештувала судно «Шахерезада», яке вважають яхтою Путіна.

Раніше суд Фіджі арештував яхту російського олігарха Керімова.

Також повідомлялося, що італійська поліція арештувала яхту, яка належала Олексію Мордашову, одному із найбагатших людей Росії, що потрапив під санкції.

Також Франція арештувала яхту друга Путіна, російського мільярдера Сєчина. Раніше повідомлялося, що російський мільярдер Алішер Усманов потрапив під санкції Європейського Союзу. Його 156-метрова яхта Dilbar, вартістю майже $600 млн була арештована німецькою владою в Гамбурзі.

Читайте також: