Разумков назвав свою зарплату: у січні вона трохи зросла



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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков Фото: Главком

Спікер Ради озвучив свою першу у 2020 році зарплату

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков у січні отримав заробітну платну у розмірі 38 тисяч гривень.

Про це він заявив у п’ятницю ввечері в ефірі одного з телеканалів.

«У січні я отримав 38 тисяч. Це зарплата трохи зросла, вона прив’язана до прожиткового мінімуму. Зараз вона зросла з урахуванням податків десь на 3600», — зазначив Разумков.

На запитання, чи вистачає йому і його сім'ї цих коштів, спікер відповів:

«Я коли сюди (на посаду голови Верховної Ради, - ред.) йшов, то чесно казав, що я достатньо забезпечена людина, у мене є кошти. Я розумів на що я йду, і можливо, рівень мого життя тоді не відповідатиме тому, що я отримуватиму в майбутньому. Однак це мій вибір, і мені вистачає».

Нагадаємо, Кабінет міністрів на засіданні у середу, 5 лютого, ухвалив рішення про впорядкування виплати зарплат керівникам міністерств.

Раніше повідомлялося, що Гончарук просить спостережну раду «Нафтогазу» схаменутись і не виплачувати $29 млн премій менеджменту.

Зазначимо, що глава уряду заявив, що зарплату високопосадовців прив’яжуть до середньої по Україні.

До слова, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко за 2019 рік задекларував 690 тис. 067 грн заробітної плати.

Екснардеп Верховної ради, колишній журналіст Сергій Лещенко, який нещодавно був призначений головою комітету з питань комплаєнса і антикорупції акціонерного товариства «Укрзалізниця», 15 січня отримав 136 330 гривень зарплати.

Також голова партії «Слуга народу» назвав свою зарплату.