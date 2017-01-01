Ціна біткоїна наближається до позначки в $10 тисяч

Біткоїн оновив історичний рекорд

Найпопулярніша у світі криптовалюта біткоїн напередодні оновила історичний рекорд, досягнувши позначки в 9495 доларів. За даними торгів, сьогодні вранці курс наближався до 10 тисяч. Станом ранок понеділка, 27 листопада, біткоїн на біржі Bitfinex ріс на 3,05% і торгувався в районі 9,6 тис. доларів. На біржі OKCoin курс піднімався на



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Криптовалюта біткоїн продовжує зростання в ціні

Біткоїн оновив історичний рекорд

Найпопулярніша у світі криптовалюта біткоїн напередодні оновила історичний рекорд, досягнувши позначки в 9495 доларів. За даними торгів, сьогодні вранці курс наближався до 10 тисяч.

Станом ранок понеділка, 27 листопада, біткоїн на біржі Bitfinex ріс на 3,05% і торгувався в районі 9,6 тис. доларів.

На біржі OKCoin курс піднімався на 3,61%, до 9,7 тис. доларів, на Poloniex - на 2,58%, до 9,5 тис. доларів.

Як повідомляв «Главком», 26 листопада ціна криптовалюти Bitcoin досягла 9000 доларів.

Активно біткоїн почав рости 25 листопада (+ 800 доларів менше ніж за добу), після того як з'явилася інформація, що засновник компанії Xiaomi Лей Цзюнь є інвестором китайської компанії Bitmain, яка створює пристрої для майнінгу. На думку Quartz, це може підвищити довіру аудиторії до криптовалюти.

Місяць тому Bitcoin коштував 5600 доларів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про подорожчання Bitcoin до 8600 доларів.

Читайте матеріал «Главкома» «Фабрика мільйонерів. Як Україна видобуває Bitcoin».