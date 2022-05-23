Служба захисту споживачів розпочала перевірки АЗС через ціни на пальне

Ціни на пальне б'ють рекорди, але його й не просто знайти

Люди скаржаться на надмірно завищені ціни на бензин

Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів розпочала перевірки автозаправних станцій.

Як повідомляє пресслужба відомства, перевірки розпочато через скарги на зростання цін на пальне.

«За останні дні з усіх областей почали надходити повідомлення про надмірно завищені ціни, відсутність розрахункових документів, відмову у вільному виборі засобів розрахунку тощо. За дорученням Прем’єр-міністра України Головними управліннями Держпродспоживслужби спільно з військовими адміністраціями, Національною поліцією та податковою розпочато проведення перевірок суб’єктів господарювання, що працюють на роздрібному ринку пального», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, у Чернівецькій області перевірили п'ять АЗС компанії «ПП-Ойл», де дизельне паливо реалізовувалось по 70 гривень за літр. За підсумками перевірки станом на 22 травня реалізація пального на АЗС не здійснюється.

Держпродспоживслужба нагадує, що завищення цін в умовах воєнного стану є неприпустимим, а порушення правил ведення підприємницької діяльності матиме наслідки у вигляді штрафів та інших заходів адміністративного впливу.