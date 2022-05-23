Служба захисту споживачів розпочала перевірки АЗС через ціни на пальне
Люди скаржаться на надмірно завищені ціни на бензин
Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів розпочала перевірки автозаправних станцій.
Як повідомляє пресслужба відомства, перевірки розпочато через скарги на зростання цін на пальне.
«За останні дні з усіх областей почали надходити повідомлення про надмірно завищені ціни, відсутність розрахункових документів, відмову у вільному виборі засобів розрахунку тощо. За дорученням Прем’єр-міністра України Головними управліннями Держпродспоживслужби спільно з військовими адміністраціями, Національною поліцією та податковою розпочато проведення перевірок суб’єктів господарювання, що працюють на роздрібному ринку пального», – йдеться у повідомленні.
Зокрема, у Чернівецькій області перевірили п'ять АЗС компанії «ПП-Ойл», де дизельне паливо реалізовувалось по 70 гривень за літр. За підсумками перевірки станом на 22 травня реалізація пального на АЗС не здійснюється.
Держпродспоживслужба нагадує, що завищення цін в умовах воєнного стану є неприпустимим, а порушення правил ведення підприємницької діяльності матиме наслідки у вигляді штрафів та інших заходів адміністративного впливу.
Як повідомлялося, Кабінет міністрів домовився з операторами ринку призупинити державне регулювання цін на пальне з метою якнайшвидшого вирішення ситуації з дефіцитом, що виник на тлі агресії російської федерації. При цьому в уряді розраховували, що літр дизеля коштуватиме не дорожче 58 грн, а бензину – 52 грн.
Внаслідок російської агресії був зруйнований Кременчуцький НПЗ, який був найбільшим виробником пального в Україні, а Шебелинський НПЗ був змушений призупинити роботу. Через ворожі обстріли знищено чи пошкоджено близько 20 нафтобаз. Крім того, Україна змушена змінити логістичні маршрути постачання пального через переорієнтацію на європейський ринок та блокування морських портів.