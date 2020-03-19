У Росії нарешті визнали: нові ціни на нафту – це катастрофа



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У Росії ж, де бензин через особливості податкової системи дешевшати не буде, відбудеться падіння реальних доходів, - експерт

Росія і Саудівська Аравія почали «війну на виснаження», – співвласник компанії «Лукойл»

Для Росії нинішні ціни на нафту, які менш ніж за місяць обвалилися вдвічі, є катастрофою. Таку думку висловив співвласник компанії «Лукойл» Леонід Федун, повідомляють росЗМІ.

На його думку, Росія і Саудівська Аравія почали «війну на виснаження», при цьому російська влада «в страшному сні» не могли собі уявити настільки низькі ціни.

Федун вважає, що найсильніше ситуація вдарить саме по ініціаторах нафтової війни, тобто по Москві та Ер-Ріяду, а перемога дістанеться США. «У них найбільше споживання нафти, а ціни на бензин і дизельне паливо безпосередньо залежать від вартості сировини», - наголосив Федун.

У зв'язку з цим доходи американських громадян, як підрахували в «Лукойлі», зростуть на шість відсотків. У Росії ж, де бензин через особливості податкової системи дешевшати не буде, відбудеться падіння реальних доходів.

Співвласник «Лукойлу» визнав, що цінова війна серйозно вдарить по сланцю і відкине назад на шість-сім років галузь сланцевої нафти в США, але в Росії за дешевої нафти (нижче $35 за барель) з 2022–2023 років видобуток нафти скоротиться.

Як повідомлялося, станом на 10:00 четверга, 19 березня, нафта марки Brent, від якої з дисконтом рахується ціна російської марки Urals, сягнула $23,5 за барель. До розвалу угоди ОПЕК+ вона перебувала на рівні $45. Аналітики не виключають, що найближчим часом котирування зупиняться на $20, хоча у разі переповнення нафтових сховищ вони можуть опуститися нижче нуля.

Нагадаємо, у Японії прогнозують падіння вартості нафти нижче нуля.

Саудівська Аравія намагається витіснити Росію з європейського нафтового ринку.