Вартість нафти вперше з 2003 року впала нижче 26 доларів за барель



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Світові ціни на нафту прискорили темпи зниження

Ціна на нафту опустилася до нового мінімуму

Вартість травневих ф'ючерсів на нафту марки Brent на біржі ICE у Лондоні впала на 9,6%, досягнувши 25,98 доларів за барель. Отанній раз нафта цієї марки перебувала на такому рівні у вересні 2203 року.

Про це свідчать дані торгів.

Станом на вечір середи вартість травневих ф'ючерсів на нафту марки Brent на біржі CFD становила 25,49 доларів за барель, травневих ф'ючерсів на нафту WTI - 22,53 долара за барель.

Нагадаємо, світові ціни на нафту прискорили темпи зниження до 3-4% ввечері у вівторок, 17 березня. Ціна на Brent опустилася нижче 29 доларів за барель вперше із 20 січня 2016 року.

До слова, у Японії прогнозують падіння вартості нафти нижче нуля.

Як повідомлялося, Саудівська Аравія намагається витіснити Росію з європейського нафтового ринку.