Олія не дешевшатиме: половина українських соняшників уражена шкідниками

Дефіцит сировини для вироблення олії збережеться і після збору врожаю

Близько 48% рослин соняшнику у Дніпропетровській, Волинській, Закарпатській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Полтавській, Тернопільській, Черкаській, Чернігівській, Харківській областях уражено фомозом. Про це повідомляє Держпродспоживслужба.

«Пероноспорозом хворіє 8-25% соняшнику, іржею та септоріозом уражено 17% посівів, а у Кіровоградській обл. – до 50%. Фомопсисом хворіє 25% рослин у Волинській та до 65% – у Рівненській обл.», – повідомляє установа.

Повсюди на кошиках, стеблах, коренях 3-20% рослин у Донецькій, Запорізькій, Луганській, Кіровоградській, Одеській, Чернігівській обл. поширюються біла та сіра гнилі.

В Кіровоградській обл. на корінні 4% рослин паразитує соняшниковий вовчок, а у степових та лісостепових областях шкодять личинки соняшникової шипоноски, гусениці вогнівки, бавовникової совки, лучного метелика.

Нагадаємо, в Україні ціна соняшникової олії зросла настільки, що зрівнялася з оливковою. Зараз в країні олія коштує дорожче, ніж в країнах Європи. І це незважаючи на те, що Україна є постачальником цього продукту в інші країни. Очікується, що вже до кінця осені ціна на цей продукт становитиме 100 грн за літр. Однак, у У Міністерстві економіки ще наприкінці літа були налаштованї щодо цін на соняшникову олію більш оптимістично і очікували на її значне здешевшання.

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