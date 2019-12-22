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    Економіка та фінанси

    Новорічна фруктова корзина в Україні зросла на 10%

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    Новорічна фруктова корзина в Україні зросла на 10%

    Рекордсменом за зростанням ціни в кінці року стало яблуко

    Фруктова новорічна корзина обійдеться українцям в 2019 році майже на 10% дорожче. Такі висновки зробили в аналітичному департаменті найбільшого оптового ринку у західному регіоні «Шувар».

    В департаменті порівняли поточні ціни на популярні новорічні фрукти із цінами напередодні новорічних свят у 2018році.

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    «Зростання вартості фруктової корзини здебільшого пов’язане із зростанням ціни на яблука та груші. Подорожчання цих фруктів не вдалось компенсувати просіданням ціни на виноград. А от ціни на екзотичні фрукти та цитрусові майже не змінились, хоча трейдери і очікували їх зниження у зв’язку із укріпленням української гривні. Деякі позиції навіть подорожчали в межах 2-5%», – розповіла керівник департаменту Тетяна Гетьман.

    Рекордсменом за зростанням ціни в кінці 2019 року можна вважати яблуко, його вартість за рік зросла в 1,7-2 рази. На другому місці опинилась груша, вона сьогодні коштує мінімум в 1,5 рази дорожче. Натомість ціни на столовий виноград знизились на 20-30%.

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