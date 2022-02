Corum Group уклав перший контракт на постачання обладнання в Індію

Українські машинобудівники вперше поставлять обладнання на ринок Індії

Машинобудівна компанія Corum Group, що входить до складу ДТЕК Енерго, вийшла на ринок Індії. Компанія виконає комплексну поставку механізованого забійного комплексу для Bharat Coking Coal Ltd, який входить до складу найбільшої вугледобувної компанії у світі Coal India Ltd.

«Співпраця з Coal India Ltd, річний видобуток якої становить понад 600 млн тонн, – один із найважливіших контрактів у рамках реалізації Стратегії 2030 компанії Corum Group. Контракт здійснюється за чотиристоронньою угодою з приватною компанією Indu Projects Ltd та державними підприємствами Singareni Collieries Company Ltd та Bharat Coking Coal Ltd», – зазначено у повідомленні.

За словами генерального директора Corum Group Михайла Потапова, механізований комплекс допоможе вести результативний видобуток вугілля у складних гірничо-геологічних умовах, і ще в одній країні оцінять ефективність обладнання та експертизу компанії. Підписання контракту відбулося у Посольстві України в Індії, Нью-Делі.

Постачання механізованого забійного комплексу в Індію від Corum Group включатиме як власні рішення, так й інтегровані рішення інших компаній. До неї входять: 149 секцій кріплення ДТМ 20/43 виробництва «Корум ДрМЗ», конвеєрне обладнання (забійний, штрековий та стрічковий) – виробництва «Корум Світло шахтаря», очисний комбайн Eickhoff, насосні станції KAMAT та комплект електрообладнання.

У компанії також розповіли, що Bharat Coking Coal Ltd планує вести видобуток на шахті Moonidih не менше 9 років. Тому в першу чергу розглядали пропозиції компаній, у яких буде гарантований ринок збуту продукції у найближче десятиліття. Corum Group, як один з бізнесів ДТЕК Енерго з власними шахтами, мав очевидну перевагу перед іншими учасниками.

Механізований комплекс почне працювати у шахті вже на початку 2023 року. Очікують, що нове обладнання зможе збільшити видобуток до 2,5 млн т вугілля на рік, а для навчання шахтарів правильному користуванню обладнанням, Corum Group направить команду своїх фахівців до Індії на півроку.

Раніше в компанії заявили, що у січні поточного року Corum Group підписав перший контракт на литовському ринку, який відповідає Стратегії 2030 та планам з диверсифікації продуктового портфеля. Машинобудівна компанія виготовить та поставить запасні частини для АТ «Литовська залізниця».