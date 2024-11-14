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Україна розраховує наприкінці грудня отримати $1,1 млрд від МВФ – Шмигаль

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Україна розраховує наприкінці грудня отримати $1,1 млрд від МВФ – Шмигаль
Шмигаль подякував команді Міжнародного валютного фонду за послідовну допомогу нашій державі у складні часи
фото: Денис Шмигаль, Facebook

За словами Шмигаля, МВФ дав високу оцінку прогресу України

Україна розраховує наприкінці грудня отримати наступний транш від Міжнародного валютного фонду (МВФ) у розмірі 1,1 млрд доларів. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Провели зустріч із місією Міжнародного валютного фонду. Дякуємо команді Фонду за продовження повноцінної роботи місії в Києві, адже це допомагає краще розуміти наші нагальні потреби. Ми успішно завершили 5-й перегляд програми EFF наприкінці жовтня. Виконали всі структурні маяки для 6-го перегляду. За результатами поточної місії розраховуємо наприкінці грудня отримати наступний транш в розмірі 1,1 млрд доларів», – написав він.

Під час зустрічі сторони обговорили подальшу імплементацію реформ, передбачених меморандумом щодо співпраці з МВФ. За словами Шмигаля, Фонд дав високу оцінку прогресу України.

Також серед тем розмови був проєкт Держбюджету на наступний рік.

«Торкнулися макрофінансових питань та потреб нашої держави у зовнішньому фінансуванні. Уряд підготував проєкт держбюджету до другого читання. Розуміємо, як фінансуватимемо ключові видатки. Маємо тут надійну підтримку з боку МВФ, Світового банку, США та ЄС через програму Ukraine Facility, фінансування через інструмент ERA», – поінформував очільник уряду. 

Нагадаємо, Європейська комісія погодила виділення Україні 4,1 мільярда євро у межах програми Ukraine Facility. Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він подякував ЄС за непохитну підтримку України, а також підкреслив, що попри повномасштабну війну з Росією Україна продовжує реформуватися й трансформуватися задля зближення з Європою і повноправного членства в ЄС.

Також повідомлялося, що Україна отримала $1,35 млрд гранту від Сполучених Штатів Америки. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Як зазначив очільник українського уряду, кошти буде спрямовано на пріоритетні гуманітарні та соціальні програми. Уряд США спрямував фінансування через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та у координації з Міністерством фінансів США, Державним департаментом США.

Раніше Держдеп США оголосив три нові ініціативи на допомогу українцям.

Як повідомлялося, міністр фінансів Сергій Марченко та представники Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) та Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) підписали заяву про наміри надати Україні грант на €12 млн на створення в країні європейської системи екстреної допомоги 112.

Теги: міністр фінансування Україна Денис Шмигаль Сергій Марченко

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