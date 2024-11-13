Мінфін підписав угоди зі Світовим банком на $750 млн

Очікується, що згадану позику в $450 млн Україна отримає до кінця 2024 року.

Міністр фінансів Сергій Марченко та регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Боб Сом підписали угоди за проєктом «Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління» (SURGE) на суму $750 млн. Про це повідомило Міністерство фінансів України.

«Реалізація проєкту SURGE допоможе уряду України покращити процес управління публічними інвестиціями, зробивши його більш ефективним та прозорим. Це є важливим кроком для подальшого забезпечення потреб відновлення України», – наголосив Марченко.

Фінансування включає позику Міжнародного банку реконструкції та розвитку на $450 млн із Цільового фонду Advance Ukraine, що підтримується урядом Японії, та кредитну угоду на $300 млн зі Спеціальної програми відновлення для України та Молдови.

Очікується, що згадану позику в $450 млн Україна отримає до кінця 2024 року.

Мета проєкту – підтримати зусилля Уряду України, спрямовані на створення ефективної системи управління публічними інвестиціями в умовах післявоєнного відновлення та відбудови, покращення фіскального управління на місцевому рівні, вдосконалення середньострокового та програмного бюджетування на місцевому рівні та адміністрування доходів.

Додатково підписано грантову угоду на $10 млн за проєктом Strong, спрямованим на підтримку впровадження інституційних реформ в межах Surge.

Нагадаємо, що Україна отримала черговий транш від МВФ завдяки успішному, п'ятому, перегляду програми розширеного фінансування обсягом $15,6 млрд. Раніше Рада МВФ завершила п'ятий перегляд програми розширеного фінансування для України, в результаті чого країна отримає близько $1,1 млрд, які підуть на підтримку державного бюджету.

МВФ відзначає, що українська економіка продовжує демонструвати стійкість, попри складні обставини. Виконання умов програми EFF залишається на високому рівні. Влада країни досягла всіх кількісних показників ефективності станом на кінець червня і завершила виконання чотирьох структурних контрольних вимог.

До слова, за прогнозами МВФ, показник економічного зростання України за підсумками 2024 року становитиме 3,0%, в той час як наступного року знизиться до 2,5%.