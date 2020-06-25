Covid-19 погіршив гуманітарну ситуацію на Донбасі, – Червоний хрест



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Червоний хрест за час пандемії роздав понад 45 тисяч продуктових та гігієнічних наборів у 136 населених пунктах по обидві сторони лінії зіткнення

75% опитаних заявили, що через Covid-19 зросли ціни на харчові продукти

Пандемія Covid-19 викликала загострення критичного становища цивільного населення, яке проживає в зоні конфлікту на Донбасі. Члени приблизно кожного другого домогосподарства заявили, що через карантинні заходи у них виникли труднощі з доступом до магазинів та ринків. Про це повідомляє Міжнародний комітет червоного хреста.

Лише 12% опитаних членів домогосподарств відповіли, що їхніх заощаджень вистачить довше, ніж на місяць, що є ознакою нестабільного фінансового становища більшості населення. Але тривожним є те, що 43% домогосподарств заявили, що без сторонньої допомоги їхніх ресурсів вистачить максимум на один тиждень.

Міжнародний комітет червоного хреста (МКЧХ) провів опитування серед 252 домогосподарств у населених пунктах на підконтрольних уряду України територіях Донецької та Луганської областей. Результати опитування виявили також таке:

75% респондентів сказали, що через Covid-19 зросли ціни на харчові продукти; 47% заявили про зростання цін на непродовольчі товари;

35% респондентів сказали, що пандемія Covid-19 негативно позначилася на доходах їхніх домогосподарств;

47% опитаних домогосподарств заявили, що мають труднощі з доступом до магазинів та ринків через карантинні заходи.

«Результати проведеного опитування показують, що багато сімей зіштовхуються з фінансовими труднощами та водночас мають проблеми з доступом до продовольчих ринків через Covid-19-19 і конфлікт загалом, – сказала глава делегації МКЧХ в Україні Флоранс Жиллєтт. – Це означає, що програми МКЧХ з надання коштів сім’ям є недостатньо ефективними. Нам потрібно знову збільшити обсяги роздачі продуктових та гігієнічних наборів».



З початку спалаху Covid-19 МКЧХ роздав понад 45 тисяч продуктових та гігієнічних наборів у 136 населених пунктах по обидві сторони лінії зіткнення. Ми також допомогли 56 медичним закладам у зоні конфлікту на Донбасі, надавши ліки, засоби індивідуального захисту та встановивши тимчасові пункти для обстеження на коронавірус пацієнтів, які потрапляють на лікування до лікарні у Новоайдарі.



Опитування МКЧХ проводилося з 12 травня по 3 червня у Донецькій та Луганській областях. Всього було опитано 252 домогосподарства. Середній розмір домогосподарства становив 2,48 людини; середній вік членів домогосподарства становив 54 роки.

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В Україні 25 червня лабораторно підтверджено 40 008 випадків Covid-19, з них 1067 летальних, 17 758 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано новий антирекорд - 994 нові випадки хвороби.