Столична влада оголосила дату старту опалювального сезону

Для повного підключення житлових будинків до тепла знадобиться сім днів

У Києві планують розпочати масове підключення житлових будинків до тепла з 23 жовтня. Саме в ці дні синоптики прогнозують зниження температури, і це дає підстави для підключення всіх будинків до систем опалення. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелеєв.

Відповідно до чинного законодавства, орган місцевої влади може прийняти рішення про початок опалювального сезону, коли середньодобова температура опуститься до +8 градусів за Цельсієм протягом трьох діб поспіль.

Пантелеєв нагадав, що для соціальної сфери столиці – шкіл, дитсадків, лікарень – опалювальний сезон уже розпочався. Згідно з розпорядженням КМДА, із 1 жовтня розпочали підключення цих закладів за їхніми індивідуальними заявками.

«Столиця з технічної та організаційної точок зору повністю готова до старту опалення. Але орієнтуємося на погоду, щоб «не обігрівати повітря» та підключати будинки тоді, коли температура знизиться. Я також хотів би звернути увагу споживачів, що в Києві працює одна з найбільших та найпотужніших систем теплопостачання. Загальна протяжність теплових мереж складає понад 2,7 тис. км, а кількість житлових будинків – понад 11 тисяч. Тому для повного підключення цієї системи необхідно 7 днів», – зазначив заступник голови КМДА.

Пантелеєв також нагадав, що у кожного будинку, не важливо чи є там ОСББ чи немає, сьогодні є можливість підключитися до тепла вже зараз. Якщо більшість жителів будинку підтримає підключення до тепла, і відповідний протокол надішлють до теплопостачальної компанії.

Як повідомлялося, меморандум, запропонований українським урядом місцевим громадам, не вирішує проблеми подорожчання газу в Україні, і сотні населених пунктів у всій країні вже зараз опинилися перед небезпекою залишитися в морози без опалення.

АТ «Київоблгаз» попереджає про загрозу зриву опалювального сезону в області.

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