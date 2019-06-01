Данилюк про запуск енергоринку: прем`єр запевнив, що тарифи не зростуть



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Володимир Гройсман запевнив, що у Уряду є рішення, яке дозволить уникнути збільшення тарифів на електроенергію

Секретар РНБО Олександр Данилюк на своїй сторінці у фейсбук прокоментував вчорашнє засідання Ради національної безпеки та оборони щодо ситуації з запуском нового ринку електроенергії.

«Прем’єр-міністр України запевнив, що у Уряду є рішення, яке дозволить уникнути збільшення тарифів на електроенергію, – незалежно від дати запровадження. Вважаю що ця нарада є прикладом конструктивної взаємодії різних державних органів та структур», - написав він.За словами Данілюка, на засіданні вдалось також вирішити проблемні питання у вугільній галузі та врегулювати ситуацію із водопостачанням у Донецькій області.«У стислі терміни буде виплачена заборгованість із заробітної плати гірникам державних шахт. Водночас, Уряд має запровадити ефективний механізм оздоровлення ситуації у цій галузі, насамперед – посилення безпеки шахтарів. Критичну ситуацію з функціонуванням підприємства «Вода Донбасу» - Уряд її владнає якнайшвидше. Це – відновлення водопостачання для понад 100 тисяч наших громадян. РНБО долучиться у разі необхідності», - заявив секретар РНБО.Нагадаємо, у п`ятницю 31 травня президент України Володимир Зеленський провів нараду за участю членів Ради національної безпеки і оборони України, присвячене енергетичної безпеки.Формальним приводом для проведення засідання РНБО 31 травня стала трагедія на шахті "Лісова" (ДП "Львіввугілля"), яка забрала життя двох гірників. У той же час, як заявив глава Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець на своїй сторінці в Facebook, профспілкові лідери на дане засідання запрошені не були. Засідання пройшло в закритому режимі. Найбільш резонансним питанням, яке розглядалося РНБО, був новий ринок електроенергії.Як повідомлялося, на відміну закону "Про ринок електроенергії" публічно наполягає підприємець Ігор Коломойський, феросплавні заводи якого є найбільшими споживачами електроенергії в Україні.Закон "Про ринок електроенергії", на підставі якого 1 липня 2019 року має бути введений новий ринок електроенергії, розроблений за участю європейських експертів та впроваджує положення Третього енергопакету ЄС. Введення конкурентного ринку електроенергії є одним із зобов'язань України, зафіксованого в рамках Меморандуму про співпрацю України і ЄС. Імплементація ринку електроенергії є умовою надання макрофінансової допомоги Україні з боку ЄС в розмірі 500 млн євро.