Дефіцит газу викликав нові проблеми в Європі

Голландія є одним з основних постачальників фруктів та овочів до більшості європейських країн

Голландські виробники фруктів та овочів попереджають про зростання цін на їхню продукцію

Стрімке зростання цін на газ вдарило по врожайності найбільшої на Європейському континенті мережі теплиць у Голландії, яка є ключовим постачальником свіжих овочів і фруктів для європейських країн. Про це повідомляє Bloomberg.

Нідерланди змушені економити на енергопостачанні, яке сильно залежить від газу. Площа теплиць Нідерландів становить 10 тис. гектарів, що приблизно відповідає розміру Парижа. Для обігріву теплиць необхідно до трьох млрд кубометрів природного газу на рік, що становить близько 8,2% від загального споживання палива в країні.

«Ми не можемо виключити, що споживачі будуть платити більше за овочі, квіти і фрукти», – повідомили виданню в галузевій асоціації Glastuinbouw Nederland. З цією думкою згоден і Марсель ван дер Лугт з квіткової компанії Lugt Lisianthus. За його словами, ціни виростуть, оскільки рахунки за електроенергію збільшилися на 20-25%.

Заходи з економії електрики знижують виробництво і врожайність, а також несуть серйозні економічні наслідки для компаній. Енергетична криза вже вдарила по харчовій промисловості, вплинувши на вартість добрив. Брак фруктів і овочів може прискорити зростання цін на продовольство, в той час як інфляція в Європі вже на рівні десятирічного максимуму. Урожай зернових постраждав через погану погоду, витрати на транспортні послуги зросли через локдаун, а дефіцит робочої сили продовжує заважати відновленню економіки.

Нагадаємо, ціни на продовольство у світі почали зростати ще до початку енергетичної кризи в Європі.

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