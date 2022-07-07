«Нафтогаз» має труднощі з обслуговуванням 12 млн споживачів газу

Компанія шукає співробітників, аби впоратись з новими клієнтами

Нормальне проходження опалювального сезону може опинитися під загрозою зриву. Причина – неможливість ГК «Нафтогаз» власними силами обслужити 12 млн споживачів газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко в Facebook.

За його словами, менеджери «Нафтогазу» перебувають зараз у пошуку підрядників для обслуговування 12 млн споживачів газу, яких йому навесні передав Кабінет Міністрів. Зараз же багатьом споживачам просто не до кого звернеться.

«Якщо вони не знайдуть посередника, доведеться будувати нову інфраструктуру. Гроші на це закладуть в ціну газу або попросять знову у держави», – зазначив експерт.

Водночас, додає Попов, споживачі газу не розуміють, кому ставити питання щодо ціни, оплати, боргів, підключення і тд., і чому не можна було автоматично перевести залишки на рахунках клієнтів.

«Кому пощастить – додзвонюється в контакт-центр «Нафтогазу». Якщо не додзвонився – альтернатив небагато – 13 центрів підключення клієнтів по всій країні», – резюмував він.

Нагадаємо, з 1 червня споживачі газу були автоматично переведені на «постачальника останньої надії» (ПОН), функцію якого виконує НАК «Нафтогаз України».

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