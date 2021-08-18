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    Як відбуватиметься доставка пенсій з 1 вересня. Мінсоцполітики надало роз’яснення

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    Жодних змін у порядку виплати та доставки пенсій з 1 вересня 2021 року не відбудеться - Як відбуватиметься доставка пенсій з 1 вересня. Мінсоцполітики надало роз’яснення
    Жодних змін у порядку виплати та доставки пенсій з 1 вересня 2021 року не відбудеться
    Фото з відкритих джерел

    Відповідно до закону, особа має право обирати порядок здійснення виплати пенсії

    Міністерство соціальної політики спростовує чутки щодо зміни порядку виплати пенсій з 1 вересня. У відомстві наголосили, що така інформація є недостовірною. Про це повідомляється на офіційній сторінці міністерства.

    «Основні положення щодо способу виплати пенсії визначені в Законі України про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. Зокрема, визначено, що особа має право обирати порядок здійснення виплати пенсії, а також передбачено, що пенсія виплачується щомісяця, у строк не пізніше 25 числа місяця, за який виплачується пенсія, виключно в грошовій формі за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання пенсіонера в межах України організаціями, що здійснюють виплату і доставку пенсій, або через установи банків», – сказано у повідомленні.

    З урахуванням зазначеного, жодних змін у порядку виплати та доставки пенсій з 1 вересня 2021 року не відбудеться.

    «Нагадаємо:

    • Якщо пенсіонер вибрав отримання пенсії через пошту, то виплата пенсії буде продовжуватися здійснюватися поштою.
    • Якщо пенсіонер вибрав банк, то виплата пенсії здійснюється через банк.
    • Якщо особа маломобільна і виявила бажання, щоб пенсію доставляли додому, то їй доставлятимуть пенсію додому», – пояснили у міністерстві, підкресливши, що всі послуги з доставки пенсії оплачує Пенсійний фонд України.

    Нагадаємо, як заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна середній розмір пенсії в Україні в даний час складає 3700 гривень, але до кінця року вона може вирости на 200 гривень.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні пенсіонерам готують додаткові виплати в розмірі 400 гривень, при цьому такі щомісячні надбавки очікують тільки категорії громадян, у яких є достатній страховий стаж.

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    Теги: банк Міністерство соціальної політики Пенсійний фонд уряд пенсія страхування Марина Лазебна
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    Як відбуватиметься доставка пенсій з 1 вересня. Мінсоцполітики надало роз’яснення