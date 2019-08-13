Справа «Роттердам+» свідчить про некомпетентність та політичну заангажованість НАБУ, - експерт



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Формульний підхід для розрахунку оптової ринкової ціни електроенергії (відомий як формула «Роттердам+») було запроваджено постановою НКРЕКП 3 березня 2016 року

Корольчук наголосив, що законність методики утворення ціни на вугілля на основі імпортного паритету вже була доведена українськими судами

Справа «Роттердам+» свідчить про некомпетентність та політичну заангажованість НАБУ, оскільки застосована в формулі методика імпортного паритету використовується в більшості країн Європи й доцільність та економічна обгрунтованіть її використання в Україні не викликає сумнівів.

Про це написав член спостережної ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук в блозі інтернет-видання «Кореспондент».



«Уже здається всі знають, що формула «Роттердам+» включає ціну вугілля для виробництва електроенергії, засновану на котируваннях вугільного хабу Амстердам-Роттердам-Антверпен (ARA), середніх за останні 12 місяців. Тобто, застосовувалася методика імпортного паритету – визначення вартості вугілля не зі стелі чи на власний розсуд чиновника, а на підставі індексу API2. Індекс широко використовується в Європі - майже всі контракти складаються саме на базі індикатору API2. Логічно, що Україна використовувала (у 2016-2018 роках) даний індекс, формуючи за його врахуванням тарифи на електроенергію», - написав Корольчук.

Експерт наголосив, що законність методики утворення ціни на вугілля на основі імпортного паритету вже була доведена українськими судами, а провідні міжнародні консалтингові та дослідницькі організації підтвердили її економічну обґрунтованість.



«Міжнародні дослідницькі інституції не ставлять під сумнів методику імпортного паритету для визначення вартості вугілля в Україні, оскільки вона відповідає міжнародним стандартам. Тим паче, у ситуації, коли внутрішній видобуток вугілля в Україні не покриває потреб ТЕС. Але як бачимо у НАБУ вперто так не вважають», - зазначив Корольчук.



Експерт нагадав, що до введення «Роттердам+» у 2014-2015 роках через нестачу вугілля в Україні періодично відключали світло. Щоб заповнити склади ТЕС паливом, потрібно було встановити на цього економічно обґрунтовану ціну. Саме для цього й було запроваджено об’єктивний ринковий індикатор.



Корольчук також розкритикував заяву НАБУ щодо відсутності документальних підтверджень імпорту вугілля з Роттердаму, наголосивши, що введення формули «Роттердам+» не означало постачання вугілля з цього міста.



«Дивно, коли НАБУ кидає звинувачення – мовляв, не має документальних доказів, що вугілля привозили з Роттердаму. Однак, будь-кому, хто цікавився темою, відомо, що «Роттердам+» є бенчмарком, тобто ціновим орієнтиром, причому, орієнтиром загальновизнаним. Відповідно дослідження ринку вугілля України, яке проводили різні міжнародні організації, це ще одне підтвердження або некомпетентності НАБУ, або політичної заангажованості, або обох цих факторів одночасно. Адже ніхто возити вугілля саме з Роттердаму не планував», - написав експерт.



Нагадаємо, 8 серпня детективи Національного антикорупційного бюро затримали директора ДП «Оператор ринку», колишнього члена НКРЕКП Володимира Євдокімова та повідомили про підозру шести особам у, так званій, справі «Ротердам+».



Формульний підхід для розрахунку оптової ринкової ціни електроенергії (відомий як формула «Роттердам+») було запроваджено постановою Національної комісії, що здійснює держрегулювання в сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), 3 березня 2016 року. Відповідно до даної методології, вугільна складова в тарифі на електроенергію була заснована на котируваннях вугільного хабу ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен). З 1 липня 2019 у зв'язку з введенням в Україні нового ринку електроенергії дія формули «Роттердам +» припинилась.