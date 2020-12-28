Державний борг України за місяць виріс на $1 млрд

У доларовому еквіваленті держборг перевищив 84 мільярди, а у гривневому досяг майже 2,4 трильйона

Курс гривні до долара практично не змінився

Державний і гарантований державою борг України за станом на 30 листопада 2020 року склав 2 398,20 мільярдів гривень або 84,24 мільярда доларів. Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів.

Мінфін зазначає, що протягом жовтня 2020 року сума боргу України зросла у гривневому еквіваленті на 30,44 мільярда гривень (на 1,3%), а у доларовому еквіваленті борг збільшився на 0,98 млрд доларів (на 1,2%).

Станом на 30 листопада зовнішній борг склав 1 463,84 мільярда гривень (61,04% від загальної суми боргу) або 51,42 мільярда доларів, внутрішній борг – 934,36 мільярда гривень (38,96%) або 32,82 мільярда доларів.

Державний борг України становив 2 109,01 мільярдів гривень (87,94% від загальної суми боргу) або 74,08 мільярдів доларів. Гарантований державою борг України становив 289,19 млрд грн (12,06%) або 10,16 мільярда доларів.

Нагадаємо, що 15 грудня, Верховна Рада ухвалила бюджет-2021.

Напередодні Комітет Ради підтримав проєкт держбюджету-2021.

5 листопада Верховна Рада підтримала проєкт держбюджету-2021 у першому читанні. 4 грудня президент України Володимир Зеленський закликав Верховну Раду ухвалити відповідний закон.

У проєкті державного бюджету закладено 1 трильйон і 92 мільярди гривень доходів, а витрат – 1 трильйон і 328 мільярдів гривень. Також уряд скоротив дефіцит з 6,% до 5,5% від валового внутрішнього продукту.

У Мінфіні заявили, що були змушені скоротити дефіцит проєкту держбюджету на 2021 рік з 6 до 5,5%. Причиною тому стали перемовини з МВФ.